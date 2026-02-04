Поляк, який нібито не вірив у війну і загинув у СІЗО в РФ, відвідував акцію на підтримку України, - "Слідство.Інфо"

Журналісти відшукали фото поляка Кшиштофа Галоса разом із українськими військовими. Світлина зроблена за кілька днів до зникнення чоловіка у місті Берислав на Херсонщині. Також у його соцмережах є фото, як він відвідував акцію на підтримку України у Варшаві. Раніше у медіа активно поширювали інформацію про те, що Кшиштоф поїхав в Україну, бо "не вірив у війну".

Про це йдеться у розслідуванні "Слідства.Інфо", передає Цензор.НЕТ.

Шлях Галоса в Україні

Журналісти відтворили шлях поляка, який потрапив у полон в Запорізькій області й опинився у СІЗО №2 міста Таганрог Ростовської області РФ. Звільнені з полону засвідчили "Слідству.Інфо", що поляка там катували до смерті.

Від джерел серед правоохоронців редакція дізналася, що Кшиштоф перетнув польсько-український кордон 14 квітня 2023 року через автомобільний пункт пропуску "Краківець". З 15 по 17 квітня його телефон фіксувався в Одесі, а з 17 до 18 — у Бериславі на Херсонщині.

За допомогою програми з розпізнавання облич журналістам вдалося відшукати фото Кшиштофа, зроблене саме у Бериславі. Поруч із Кшиштофом на ньому є двоє бійців Сил оборони.

Ідентифікувати локацію з фотографії вдалося завдяки будівлі, на фоні якої позують Кшиштоф та військові. У лютому 2023 року Медійна ініціатива за права людини оприлюднила фоторепортаж із Берислава, де видно, що на міськраді є графічний напис "1941-1945". Цей самий напис видно на селфі Кшиштофа з військовими.

Далі поляк поїхав у Запорізьку область, де зник безвісти 20 квітня 2023 року.

Російський полон та СІЗО

На запит Інтерполу українська поліція почала пошуки поляка і з’ясувала, що вранці 20 квітня Кшиштофа зупиняли українські військові. Це сталося на блокпості в селі Григорівка Запорізької області. Бійці пояснили іноземцю, що далі їхати небезпечно, а він відповів, що прагне проїхати "до дівчини у тимчасово окупований Енергодар".

Кшиштофа розвернули, але вже того ж дня він, очевидно, знайшов інший шлях проїзду в окупацію. Поляка затримали російські військові та запроторили до слідчого ізолятора у Таганрозі Ростовської області РФ. Джерело "Слідства.Інфо" у Росії каже, що в автівку Кшиштофа, ймовірно, було влучання. Проте підтвердити чи спростувати цю інформацію нині не вдалося.

Співкамерники Кшиштофа розповіли чоловіку про день, коли бачили Кшиштофа Галоса востаннє. Це було у липні 2023 року. Росіяни побили поляка так сильно, що до ніг прилилося багато крові.

Після цього побиття стан Кшиштофа значно погіршився, належної медичної допомоги йому не надавали.

"І десь там через три-чотири дні ми зранку чуємо, що якийсь шум. Хлопці кажуть, ми сіли снідати, поляк ще так ламаною мовою каже: "Я, мабуть, помру". А бачимо, що він такий блідий-блідий вже. І по камері дуже важко ходити, сидіти було, все болить, тіло побите. Вони кажуть: "Та хоч трошки поїж". І він ложку бере, в рот вставляє, у нього каша вивалюється з рота. І почала текти слина. Він втратив свідомість. Вони ж почали гукати на допомогу. Кажуть, коли з камери його виносили, він качаніти вже почав", - розповів звільнений з полону українець на псевдо Бритва.

Галос був на акції на підтримку України

Аби зрозуміти, чи справді Кшиштоф Галос "не вірив у війну в Україні", журналісти "Слідства.Інфо" промоніторити його соціальні мережі, намагаючись зрозуміти, чи поширював чоловік наративи російської пропаганди.

5 квітня 2023 року, за 9 днів до поїздки в Україну, Кшиштоф Галос опублікував відео з Варшави. Того дня президент України Володимир Зеленський та тодішній президент Польщі Анджей Дуда виступали з промовами на міській площі. Галос фільмував це на телефон і підписав відео у своєму фейсбуці так: "Вчора у Варшаві. Попри низьку температуру, з’явилося багато людей".

Жодних проросійських висловлювань на сторінках Кшиштофа Галоса немає.

