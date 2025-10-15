РУС
Россияне "приговорили" работника ЗАЭС Лаврика к 16 годам колонии по фейковому обвинению. ФОТО

Оккупационный "запорожский областной суд" вынес приговор жителю Энергодара, работнику Запорожской АЭС Руслану Лаврику - 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима по фейковому обвинению.

Об этом сообщил городской голова Энергодара Дмитрий Орлов, передает Цензор.НЕТ.

Россияне осудили работника ЗАЭС Лаврика

"Российские оккупанты продолжают фабриковать судебные дела против жителей временно оккупированных территорий. На этот раз их жертвой стал 55-летний житель Энергодара Руслан Лаврик. Мужчину, который работал инженером радио и телевидения на Запорожской АЭС, обвинили в якобы перечислении средств на ВСУ и передаче украинским спецслужбам информации о передвижении и размещении оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Как отмечается, образованный оккупационными властями "запорожский областной суд" вынес мужчине приговор, назначив ему 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима по фейковому обвинению.

Также сообщается, что после длительного плена и пыток сейчас Лаврик имеет проблемы с сердцем и нуждается в госпитализации.

"Напоминаем, что все преступные приговоры, вынесенные на временно оккупированных территориях, были и остаются юридически недействительными и не имеют никакой правовой силы", - добавил мэр.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском плену находятся 27 жителей Энергодара, 13 из них являются работниками Запорожской атомной электростанции.

АЭС (557) Запорожская область (3654) Энергодар (159) Васильевский район (117)
От цікавий факт, який випливає з сьогоднішніх новин: простого працівника рашисти засудили за фейковими звинуваченнями, а цілого начальника штабу - відпустили!
