Росіяни "засудили" працівника ЗАЕС Лаврика до 16 років колонії за фейковим обвинуваченням. ФОТО

Окупаційний "запорізький обласний суд" ухвалив вирок мешканцю Енергодару, працівнику Запорізькій АЕС Руслану Лаврику - 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за фейковим обвинуваченням.

"Російські окупанти продовжують фабрикувати судові справи проти мешканців тимчасово окупованих територій. Цього разу їхньою жертвою став 55-річний житель Енергодара Руслан Лаврик. Чоловіка, який працював інженером радіо і телебачення на Запорізькій АЕС, звинуватили у нібито перерахуванні коштів на ЗСУ та передачі українським спецслужбам інформації про пересування та розміщення окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, утворений окупаційною владою "запорізький обласний суд" ухвалив чоловіку вирок, призначивши йому 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за фейковим обвинуваченням.

Також повідомляється, що після тривалого полону і катувань наразі Лаврик має проблеми із серцем і потребує госпіталізації.

"Нагадуємо, що всі злочинні вироки, винесені на тимчасово окупованих територіях, були і залишаються юридично недійсними і не мають жодної правової сили", - додав мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському полоні перебувають 27 мешканців Енергодару, 13 із них є працівниками Запорізької атомної електростанції.