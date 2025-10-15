УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11158 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вироки українцям в РФ
1 272 1

Росіяни "засудили" працівника ЗАЕС Лаврика до 16 років колонії за фейковим обвинуваченням. ФОТО

Окупаційний "запорізький обласний суд" ухвалив вирок мешканцю Енергодару, працівнику Запорізькій АЕС Руслану Лаврику - 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за фейковим обвинуваченням.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

Росіяни засудили працівника ЗАЕС Лаврика

"Російські окупанти продовжують фабрикувати судові справи проти мешканців тимчасово окупованих територій. Цього разу їхньою жертвою став 55-річний житель Енергодара Руслан Лаврик. Чоловіка, який працював інженером радіо і телебачення на Запорізькій АЕС, звинуватили у нібито перерахуванні коштів на ЗСУ та передачі українським спецслужбам інформації про пересування та розміщення окупаційних військ", - йдеться в повідомленні.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Як зазначається, утворений окупаційною владою "запорізький обласний суд" ухвалив чоловіку вирок, призначивши йому 16 років позбавлення волі у колонії суворого режиму за фейковим обвинуваченням.

Також повідомляється, що після тривалого полону і катувань наразі Лаврик має проблеми із серцем і потребує госпіталізації.

Також дивіться: Росіяни засудили працівника ЗАЕС Потинга до 19 років за "тероризм". ФОТО

"Нагадуємо, що всі злочинні вироки, винесені на тимчасово окупованих територіях, були і залишаються юридично недійсними і не мають жодної правової сили", - додав мер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському полоні перебувають 27 мешканців Енергодару, 13 із них є працівниками Запорізької атомної електростанції.

Автор: 

АЕС (1188) Запорізька область (4194) Енергодар (265) Василівський район (117)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От цікавий факт, який випливає з сьогоднішніх новин: простого працівника рашисти засудили за фейковими звинуваченнями, а цілого начальника штабу - відпустили!
показати весь коментар
15.10.2025 15:04 Відповісти
 
 