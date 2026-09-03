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Новости Защита логистических маршрутов
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Скупать продукты нет необходимости: дефицита в Украине не будет, - министр агрополитики Высоцкий

Дефицита продуктов не ожидается, запасаться сверх месячной потребности нет оснований

Российские удары по складской и логистической инфраструктуре не создали угрозы долгосрочного дефицита продовольствия в Украине. Украинцам нет необходимости массово скупать продукты — достаточно базового запаса, рекомендованного на случай чрезвычайных ситуаций во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий во время брифинга, передает "Интерфакс-Украина".

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Запасаться продуктами на месяц вперед не нужно

По словам Высоцкого, ситуация с продовольственным обеспечением не требует от украинцев создания дополнительных запасов.

"Ничего нового относительно того, что нужно иметь в условиях войны, нет, здесь ничего не изменилось. Нужно иметь минимальный запас. Предпосылок для того, чтобы иметь запас больше, чем на месяц, нет", — отметил министр.

Он подчеркнул, что в настоящее время нет таких угроз для поставок продовольствия, которые возникали в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

В то же время из-за повреждений инфраструктуры и перестройки логистических маршрутов возможны отдельные задержки с доставкой товаров.

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Продукты могут подорожать примерно на 2,5%

Перестройка логистики повлияет и на цены. По словам Высоцкого, из-за дополнительных расходов стоимость продовольствия в среднем по Украине может вырасти примерно на 2,5%.

Речь идет об общей макроэкономической оценке для продовольственных товаров. Динамика цен на отдельные продукты при этом может отличаться.

Базовая рекомендация для населения остается прежней – иметь запас продуктов примерно на месяц с учетом потребностей конкретного человека или семьи.

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Автор: 

дефицит (397) обстрел (35192) продукты (1562) Высоцкий Тарас (41)
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Топ комментарии
+13
починаєш напружуватися в моментах коли тобі кажуть що все буде добре,краще вони мовчали,був би меньший ажиотаж
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03.09.2026 16:10 Ответить
+10
Я один вважаю, що подібні заяви владців тільки підвищують ажіотаж?
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03.09.2026 16:10 Ответить
+5
Оскільки я навчений Голодоморами, то в мене завжди запас всього. На паніку не ведусь, не даю на собі заробляти.
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03.09.2026 16:12 Ответить

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