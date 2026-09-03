Скуповувати продукти немає потреби: дефіциту в Україні не буде, - міністр агрополітики Висоцький

Російські удари по складській та логістичній інфраструктурі не створили загрози довгострокового дефіциту продовольства в Україні. Українцям немає потреби масово скуповувати продукти – достатньо базового запасу, рекомендованого на випадок надзвичайних ситуацій під час війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький під час брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

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Запасатися продуктами на місяці вперед не потрібно

За словами Висоцького, ситуація з продовольчим забезпеченням не потребує від українців створення додаткових запасів.

"Чогось нового щодо того, що треба мати в умовах війни, немає, тут нічого не змінилося. Треба мати мінімальний запас. Передумов мати більше, ніж місячний запас, немає", – зазначив міністр.

Він наголосив, що наразі немає таких загроз для постачання продовольства, які виникали на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Водночас через пошкодження інфраструктури та перебудову логістичних маршрутів можливі окремі затримки з доставкою товарів.

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Продукти можуть подорожчати приблизно на 2,5%

Перебудова логістики матиме вплив і на ціни. За словами Висоцького, через додаткові витрати вартість продовольства в середньому по Україні може зрости приблизно на 2,5%.

Йдеться про загальну макроекономічну оцінку для продовольчих товарів. Динаміка цін на окремі продукти при цьому може відрізнятися.

Базова рекомендація для населення залишається незмінною – мати запас продуктів приблизно на місяць з урахуванням потреб конкретної людини або родини.

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