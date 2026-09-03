Корецкий поручил немедленно проверить качество организации питания для учеников 1–11 классов

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования, Министерством экономики и Министерством аграрной политики незамедлительно проверить на местах качество организации питания для учащихся 1–11 классов.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он подчеркнул, что государство предусмотрело необходимое финансирование, чтобы дети в каждой без исключения школе получали качественные обеды.

Корецкий добавил, что все выявленные проблемы должны быть устранены без промедления.

Также он поручил Министерству образования собрать отзывы родителей и обеспечить надлежащее реагирование.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось о жалобах в соцсетях относительно питания учеников 1–11 классов в одном из учебных заведений Черновцов. В ОГА поручили начать внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения Буковины.

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