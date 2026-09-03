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Новости Бесплатное питание для школьников
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Корецкий поручил немедленно проверить качество организации питания для учеников 1–11 классов

Корецкий поручил проверить питание школьников

Премьер-министр Сергей Корецкий поручил Госпродпотребслужбе совместно с Министерством образования, Министерством экономики и Министерством аграрной политики незамедлительно проверить на местах качество организации питания для учащихся 1–11 классов.

Об этом он сообщил в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Он подчеркнул, что государство предусмотрело необходимое финансирование, чтобы дети в каждой без исключения школе получали качественные обеды.

Корецкий добавил, что все выявленные проблемы должны быть устранены без промедления.

Также он поручил Министерству образования собрать отзывы родителей и обеспечить надлежащее реагирование.

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Что предшествовало

Ранее сообщалось о жалобах в соцсетях относительно питания учеников 1–11 классов в одном из учебных заведений Черновцов. В ОГА поручили начать внеплановые мониторинговые визиты в учебные заведения Буковины.

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Автор: 

школа (3174) Корецкий Сергей (90) питание (29)
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Топ комментарии
+1
потужно
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03.09.2026 19:35 Ответить
+1
Піар якийсь. Браслет за 2 лями пожертвує на це?
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03.09.2026 19:36 Ответить
+1
Іванющенко, єжель, богатирьова, льовочкині та клюєві, з сотнями своїх довірених помагаїв в Україні, глибоко знервовані за свої гроші!! Де ж вони харчєваться будуть??? Мертвечук з деркачем і єфремовим та симоненком, теж такого не чекали …
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03.09.2026 19:46 Ответить

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