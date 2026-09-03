Корецький доручив негайно перевірити якість організації харчування для учнів 1–11 класів

Прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив Держпродспоживслужбі спільно з Міністерством освіти, Міністерством економіки та Міністерством аграрної політики негайно перевірити на місцях якість організації харчування для учнів 1–11 класів.

Про це він повідомив у телеграм-каналі передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Він наголосив, що держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди.

Корецький додав, що всі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань.

Також він доручив Міністерству освіти зібрати зворотний зв’язок від батьків та забезпечити належне реагування.

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Що передувало

Раніше повідомлялося про скарги у соцмережах щодо харчування учнів 1–11 класів в одному із закладів освіти Чернівців. В ОВА доручили розпочати позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини.

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