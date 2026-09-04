В Башкортостане после атаки дронов загорелся нефтехимический завод. ВИДЕО

В ночь на 4 сентября беспилотники атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке, что в Республике Башкортостан, Россия. После атаки на территории завода возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В сети появились кадры, на которых видно зарево и густой дым над территорией предприятия.

Что производит Стерлитамакский нефтехимический завод

Речь идет о Стерлитамакском нефтехимическом заводе — предприятии, специализирующемся на производстве синтетических каучуков, ионола и авиационного бензина.

Предприятие входит в российский химический холдинг "Росхим".

Информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аэропорты Москвы вторую ночь подряд после предупреждений Зеленского приостанавливали работу, - росСМИ

Завод уже подвергался атаке дронов

Это не первый случай, когда предприятие в Стерлитамаке становится целью атаки беспилотников.

В ноябре 2025 года сообщалось об ударе по этому же нефтехимическому заводу. Тогда российские источники заявляли о взрывах и повреждениях на территории предприятия.

На данный момент официальной информации о последствиях новой атаки и причинах возгорания на заводе нет.