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Новости Атака дронов на регионы РФ
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В Башкортостане после атаки дронов загорелся нефтехимический завод. ВИДЕО

В ночь на 4 сентября беспилотники атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке, что в Республике Башкортостан, Россия. После атаки на территории завода возник пожар.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.

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В сети появились кадры, на которых видно зарево и густой дым над территорией предприятия.

Что производит Стерлитамакский нефтехимический завод

Речь идет о Стерлитамакском нефтехимическом заводе — предприятии, специализирующемся на производстве синтетических каучуков, ионола и авиационного бензина.

Предприятие входит в российский химический холдинг "Росхим".

Информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.

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Завод уже подвергался атаке дронов

Это не первый случай, когда предприятие в Стерлитамаке становится целью атаки беспилотников.

В ноябре 2025 года сообщалось об ударе по этому же нефтехимическому заводу. Тогда российские источники заявляли о взрывах и повреждениях на территории предприятия.

На данный момент официальной информации о последствиях новой атаки и причинах возгорания на заводе нет.

Автор: 

Удары по РФ (1239) Башкортостан (22)
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Топ комментарии
+4
звикають нехай, касаткі.
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04.09.2026 07:48 Ответить
+3
В теперішніх реаліях цього вже дуже мало. Раз в три-чотири дні....
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04.09.2026 07:29 Ответить
+3
Ну не скажи, история знает много интересных примеров, так Нейрон Рим сжигал, ну а при Наполеоне моЦква горела на ура поэтому ту не спеши делать выводы, побольше оптимизма..
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04.09.2026 07:36 Ответить

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