В Башкортостане после атаки дронов загорелся нефтехимический завод. ВИДЕО
В ночь на 4 сентября беспилотники атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке, что в Республике Башкортостан, Россия. После атаки на территории завода возник пожар.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российские Telegram-каналы.
В сети появились кадры, на которых видно зарево и густой дым над территорией предприятия.
Что производит Стерлитамакский нефтехимический завод
Речь идет о Стерлитамакском нефтехимическом заводе — предприятии, специализирующемся на производстве синтетических каучуков, ионола и авиационного бензина.
Предприятие входит в российский химический холдинг "Росхим".
Информации о масштабах повреждений и возможных пострадавших пока нет.
Завод уже подвергался атаке дронов
Это не первый случай, когда предприятие в Стерлитамаке становится целью атаки беспилотников.
В ноябре 2025 года сообщалось об ударе по этому же нефтехимическому заводу. Тогда российские источники заявляли о взрывах и повреждениях на территории предприятия.
На данный момент официальной информации о последствиях новой атаки и причинах возгорания на заводе нет.
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