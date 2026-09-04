У Башкортостані після атаки дронів спалахнув нафтохімічний завод. ВIДЕО

У ніч проти 4 вересня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство у Стерлітамаку, що в Республіці Башкортостан, Росія. Після атаки на території заводу виникла пожежа.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.

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У мережі з'явилися кадри, на яких видно заграву та густий дим над територією підприємства.

Що виробляє Стерлітамацький нафтохімічний завод

Йдеться про Стерлітамацький нафтохімічний завод - підприємство, яке спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, іонолу та авіаційного бензину.

Підприємство входить до російського хімічного холдингу "Росхім".

Інформації про масштаби пошкоджень та можливі постраждалих наразі немає.

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Завод уже зазнавав атаки дронів

Це не перший випадок, коли підприємство в Стерлітамаку стає ціллю атаки безпілотників.

У листопаді 2025 року повідомлялося про удар по цьому ж нафтохімічному заводу. Тоді російські джерела заявляли про вибухи та пошкодження на території підприємства.

Наразі офіційної інформації про наслідки нової атаки та причини займання на заводі немає.