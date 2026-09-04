У Башкортостані після атаки дронів спалахнув нафтохімічний завод. ВIДЕО
У ніч проти 4 вересня безпілотники атакували нафтохімічне підприємство у Стерлітамаку, що в Республіці Башкортостан, Росія. Після атаки на території заводу виникла пожежа.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські телеграм-канали.
У мережі з'явилися кадри, на яких видно заграву та густий дим над територією підприємства.
Що виробляє Стерлітамацький нафтохімічний завод
Йдеться про Стерлітамацький нафтохімічний завод - підприємство, яке спеціалізується на виробництві синтетичних каучуків, іонолу та авіаційного бензину.
Підприємство входить до російського хімічного холдингу "Росхім".
Інформації про масштаби пошкоджень та можливі постраждалих наразі немає.
Завод уже зазнавав атаки дронів
Це не перший випадок, коли підприємство в Стерлітамаку стає ціллю атаки безпілотників.
У листопаді 2025 року повідомлялося про удар по цьому ж нафтохімічному заводу. Тоді російські джерела заявляли про вибухи та пошкодження на території підприємства.
Наразі офіційної інформації про наслідки нової атаки та причини займання на заводі немає.
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