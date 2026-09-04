С сегодняшнего дня в наличный оборот вводится новая банкнота - 2000 гривен

4 сентября в обращение вводится банкнота номиналом 2 тысячи гривен с изображением поэта-шестидесятника Василия Стуса.

Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка Украины, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Дата ввода в обращение выбрана неслучайно — в ней заложен определенный символизм.

Ведь именно 4 сентября 1965 года во время премьеры фильма "Тени забытых предков" в киевском кинотеатре "Украина" Василий Стус вместе с Вячеславом Чорноволом и Иваном Дзюбой провел первый в СССР открытый публичный протест против массовых политических репрессий украинской интеллигенции.

А 4 сентября 1985 года Василий Стус погиб в заключении в лагере строгого режима "Пермь-36", — отметили там.

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Причины

В Нацбанке пояснили, что, вводя в обращение новые номиналы банкнот, центральные банки учитывают прежде всего экономические факторы.

"Банкнота номиналом 1 000 грн была введена в обращение в 2019 году, почти 7 лет назад. С тех пор в Украине произошло много событий, повлиявших на экономику, — это и коронакризис, и начало полномасштабного вторжения.

Так же, как в 2019 году экономические предпосылки обусловили ввод в обращение банкноты номиналом 1 000 гривен, в 2026 году они сформировали обоснованную потребность во вводе в обращение банкноты номиналом 2 000 гривен", — пояснили в НБУ.

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Среди экономических предпосылок назвали следующие причины:

Во-первых, с момента введения банкноты номиналом 1 000 гривен семь лет назад среднемесячная зарплата в Украине выросла втрое, а уровень цен на основе индекса инфляции — вдвое. Это обусловило потребность в большем количестве наличных средств, ведь если после введения банкноты номиналом 1 000 гривен для получения среднемесячной зарплаты достаточно было 10 банкнот самого высокого номинала, то в 2026 году для этого потребуется более 30 банкнот номиналом 1 000 грн.

Во-вторых, объем наличных в обращении вырос более чем вдвое — с почти 390 млрд гривен в 2019 году до свыше 970 млрд гривен по состоянию на 1 июля 2026 года. К повышенному спросу на наличные привели, в частности, потребности военного времени. Устойчивость финансовой системы обеспечивается не только доступностью и бесперебойной работой безналичной инфраструктуры, но и удобным доступом к защищенным наличным средствам. Например, когда жители прифронтовых громад имеют возможность осуществлять расчеты даже там, где нет стабильной связи.

В-третьих, произошли изменения в структуре наличных денег в обращении. В настоящее время доля банкнот номиналом 1 000 гривен по сумме уже превысила 55 %. В мировой практике центральных банков это свидетельствует о необходимости введения банкноты более высокого номинала.

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