Відсьогодні у готівковий обіг вводять нову банкноту - 2000 гривень

4 вересня банкнота номіналом 2 тисячі гривень із зображенням поета-шістдесятника Василя Стуса вводиться в обіг.

Про це повідомила пресслужба Нацбанку України, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Дата введення в обіг обрана невипадково - в неї закладено певний символізм.

Адже саме 4 вересня 1965 року під час прем’єри фільму "Тіні забутих предків" у київському кінотеатрі "Україна" Василь Стус разом із В’ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою провів перший в СРСР відкритий публічний протест проти масових політичних репресій української інтелігенції.

А 4 вересня 1985 року Василь Стус загинув в ув’язненні в таборі суворого режиму "Перм-36", - зазначили там.

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Причини

У Нацбанку пояснили, що упроваджуючи в обіг нові номінали банкнот, центральні банки беруть до уваги насамперед економічні чинники.

"Банкнота номіналом 1 000 грн була введена в обіг в 2019 році, майже 7 років тому. З того часу в Україні відбулося багато подій, які вплинули на економіку, — це і коронокриза, і початок повномасштабного вторгнення.

Так само як у 2019 році економічні передумови зумовили введення в обіг банкноти номіналом 1 000 гривень, у 2026 році вони сформували обґрунтовану потребу у введенні в обіг банкноти номіналом 2 000 гривень", - пояснили в НБУ.

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Серед економічних передумов назвали такі причини:

По-перше, з часу введення банкноти 1 000 гривень сім років тому середньомісячна зарплата в Україні зросла втричі, а рівень цін на основі індексу інфляції - вдвічі. Це зумовило потребу в більшій кількості готівкових коштів, адже, якщо після введення банкноти 1 000 гривень для отримання середньомісячної зарплати достатньо було 10 банкнот найвищого номіналу, то у 2026 році для цього потрібно більше 30 банкнот номіналом 1 000 грн.

По-друге, обсяг готівки в обігу зріс більше ніж удвічі - з майже 390 млрд гривень у 2019 році до понад 970 млрд гривень станом на 1 липня 2026 року. До підвищеного попиту на готівку призвели, зокрема, потреби воєнного часу. Стійкість фінансової системи забезпечується не лише доступністю і безперервною роботою безготівкової інфраструктури, а й зручним доступом до захищеної готівки. Наприклад, коли мешканці прифронтових громад мають можливість здійснити розрахунки навіть там, де немає стабільного зв’язку.

По-третє, відбулися зміни в структурі готівки в обігу. Наразі частка банкнот номіналом 1 000 гривень за сумою вже перевищила 55%. У світовій центробанківській практиці це свідчить про потребу введення банкноти вищого номіналу.

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