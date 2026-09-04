На Волыни в автомобиле нашли мертвой 32-летнюю военнослужащую Нацгвардии: среди версий - самоубийство

В Луцком районе Волынской области в автомобиле обнаружили мертвой 32-летнюю военнослужащую Национальной гвардии Украины. Правоохранительные органы начали уголовное производство и устанавливают обстоятельства ее смерти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом журналистам сообщила пресс-секретарь Специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона Юлия Шевченко.

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Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено

По данным прокуратуры, тело 32-летней военнослужащей обнаружили 2 сентября около 16:00 в автомобиле в Луцком районе.

В ходе первичного осмотра видимых признаков насильственной смерти на теле женщины не обнаружили. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить окончательную причину смерти.

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Возбуждено уголовное дело

Следователи начали уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины – умышленное убийство – с отметкой "самоубийство".

Расследование должно установить все обстоятельства и окончательную причину смерти военнослужащей.

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