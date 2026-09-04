На Волині в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Нацгвардії: серед версій - самогубство
У Луцькому районі Волинської області в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють обставини її смерті.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
Видимих ознак насильницької смерті не виявили
За даними прокуратури, тіло 32-річної солдатки виявили 2 вересня близько 16:00 в автомобілі у Луцькому районі.
Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявили. Його направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.
Відкрито кримінальне провадження
Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство – з відміткою "самогубство".
Розслідування має встановити всі обставини та остаточну причину смерті військовослужбовиці.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль