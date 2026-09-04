На Волині в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Нацгвардії: серед версій - самогубство

У Луцькому районі Волинської області в автомобілі знайшли мертвою 32-річну військовослужбовицю Національної гвардії України. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження та встановлюють обставини її смерті.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомила журналістам речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

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Видимих ознак насильницької смерті не виявили

За даними прокуратури, тіло 32-річної солдатки виявили 2 вересня близько 16:00 в автомобілі у Луцькому районі.

Під час первинного огляду видимих ознак насильницької смерті на тілі жінки не виявили. Його направили на судово-медичну експертизу, яка має встановити остаточну причину смерті.

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Відкрито кримінальне провадження

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 КК України – умисне вбивство – з відміткою "самогубство".

Розслідування має встановити всі обставини та остаточну причину смерті військовослужбовиці.

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