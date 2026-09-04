Почти 40 тысяч абитуриентов провалили математику на НМТ-2026: только двое набрали максимальные 800 баллов
Математика стала самым сложным предметом НМТ в 2026 году: необходимого результата не набрали почти 40 тысяч абитуриентов, или 12,1 % сдававших этот предмет. В целом хотя бы один из четырех тестов не сдали 48 590 участников.
Об этом говорится в отчете Украинского центра оценки качества образования, передает Цензор.НЕТ.
Порог по всем предметам преодолели 85% участников
По результатам НМТ необходимое количество баллов по всем четырем предметам набрали 280 797 участников — 85,2% от общего числа.
Больше всего проблем возникло с математикой. Не преодолели порог 12,1% участников. Высокой была доля неудовлетворительных результатов и по физике – 12%, химии – 8,5%.
Украинский язык не сдали 6217 участников (1,9%), английский – 1958 (1,8%), украинскую литературу – 1394 (3,9%), историю Украины – 1283 (0,4%). По биологии порог не преодолел 121 участник (0,2%), по географии – 52 (0,1%).
Среди иностранных языков немецкий не сдал 31 участник, испанский – 11, французский – шестеро.
Двое абитуриентов получили максимальные 800 баллов
В то же время 3712 участников НМТ получили максимальные 200 баллов по одному предмету. Еще 260 абитуриентов набрали по 200 баллов по двум предметам, а 28 – по трем.
Двое участников показали максимальный результат по всем четырем предметам, набрав в общей сложности 800 баллов.
Больше всего 200-бальников было по английскому языку – 2194. По математике максимальный результат получили 1152 участника, по истории Украины – 366, по украинскому языку – 267, по украинской литературе – 175.
Еще 52 участника набрали 200 баллов по физике, 41 — по биологии, 37 — по немецкому языку, 27 — по химии, шестеро — по географии, пятеро — по испанскому и двое — по французскому.
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замість математики здавати навички в тік току, чи на знання текстів пісень потапа!!!!
але, прикол в іншому!
наше зелене мін науки бачить проблему в самій науці, а не в деградації молоді, деградації викладачів, в деградації навчального процесу, як такого!!!!
тож, всіх вітаю, в чарівній смарагдовій країні мрій, вічного шоу про поржать 95 кварталу, мама хохотала, дізель шоу, хто зверху ......
але, звісно проблема не в дітях, а в суспільстві!
не конституцію насрали, законами підтерлися, економіка розвалена, суспільство в депресії!
от і до дітей добралися.
восьмий рік правління зеленого гундосого падли, з кодлою зелених мародерів та їхніх холуїв!