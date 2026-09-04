Почти 40 тысяч абитуриентов провалили математику на НМТ-2026: только двое набрали максимальные 800 баллов

Математика стала самым сложным предметом НМТ в 2026 году: необходимого результата не набрали почти 40 тысяч абитуриентов, или 12,1 % сдававших этот предмет. В целом хотя бы один из четырех тестов не сдали 48 590 участников.

Об этом говорится в отчете Украинского центра оценки качества образования, передает Цензор.НЕТ.

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Порог по всем предметам преодолели 85% участников

По результатам НМТ необходимое количество баллов по всем четырем предметам набрали 280 797 участников — 85,2% от общего числа.

Больше всего проблем возникло с математикой. Не преодолели порог 12,1% участников. Высокой была доля неудовлетворительных результатов и по физике – 12%, химии – 8,5%.

Украинский язык не сдали 6217 участников (1,9%), английский – 1958 (1,8%), украинскую литературу – 1394 (3,9%), историю Украины – 1283 (0,4%). По биологии порог не преодолел 121 участник (0,2%), по географии – 52 (0,1%).

Среди иностранных языков немецкий не сдал 31 участник, испанский – 11, французский – шестеро.

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Двое абитуриентов получили максимальные 800 баллов

В то же время 3712 участников НМТ получили максимальные 200 баллов по одному предмету. Еще 260 абитуриентов набрали по 200 баллов по двум предметам, а 28 – по трем.

Двое участников показали максимальный результат по всем четырем предметам, набрав в общей сложности 800 баллов.

Больше всего 200-бальников было по английскому языку – 2194. По математике максимальный результат получили 1152 участника, по истории Украины – 366, по украинскому языку – 267, по украинской литературе – 175.

Еще 52 участника набрали 200 баллов по физике, 41 — по биологии, 37 — по немецкому языку, 27 — по химии, шестеро — по географии, пятеро — по испанскому и двое — по французскому.

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