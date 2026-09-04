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Новини НМТ-2026
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Майже 40 тисяч вступників провалили математику на НМТ-2026: лише двоє набрали максимальні 800 балів

Результати НМТ-2026: майже 40 тисяч вступників не склали математику

Математика стала найскладнішим предметом НМТ у 2026 році: необхідного результату не набрали майже 40 тисяч вступників, або 12,1% тих, хто складав цей предмет. Загалом хоча б один із чотирьох тестів не склали 48 590 учасників.

Про це йдеться у звіті Українського центру оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.

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Поріг з усіх предметів подолали 85% учасників

За результатами НМТ, необхідну кількість балів з усіх чотирьох предметів набрали 280 797 учасників – 85,2% від загальної кількості.

Найбільше проблем виникло з математикою. Не подолали поріг 12,1% учасників. Високою була частка невдалих результатів і з фізики – 12%, хімії – 8,5%.

Українську мову не склали 6217 учасників (1,9%), англійську – 1958 (1,8%), українську літературу – 1394 (3,9%), історію України – 1283 (0,4%). З біології поріг не подолав 121 учасник (0,2%), з географії – 52 (0,1%).

Серед іноземних мов німецьку не склав 31 учасник, іспанську – 11, французьку – шестеро.

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Двоє вступників отримали максимальні 800 балів

Водночас 3712 учасників НМТ отримали максимальні 200 балів з одного предмета. Ще 260 вступників набрали по 200 балів із двох предметів, а 28 – із трьох.

Двоє учасників показали максимальний результат з усіх чотирьох предметів, отримавши загалом 800 балів.

Найбільше 200-бальників було з англійської мови – 2194. З математики максимальний результат отримали 1152 учасники, з історії України – 366, української мови – 267, української літератури – 175.

Ще 52 учасники набрали 200 балів із фізики, 41 – з біології, 37 – з німецької мови, 27 – з хімії, шестеро – з географії, п'ятеро – з іспанської та двоє – з французької.

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Автор: 

математика (32) НМТ (11)
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Топ коментарі
+4
заборонити математику, як ворожу, буржуйську лженауку!!!
замість математики здавати навички в тік току, чи на знання текстів пісень потапа!!!!

але, прикол в іншому!
наше зелене мін науки бачить проблему в самій науці, а не в деградації молоді, деградації викладачів, в деградації навчального процесу, як такого!!!!

тож, всіх вітаю, в чарівній смарагдовій країні мрій, вічного шоу про поржать 95 кварталу, мама хохотала, дізель шоу, хто зверху ......
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04.09.2026 11:53 Відповісти
+4
ти ще заборони дітям на самокатах збивати, калічити інших дітей поменше!

але, звісно проблема не в дітях, а в суспільстві!

не конституцію насрали, законами підтерлися, економіка розвалена, суспільство в депресії!
от і до дітей добралися.
восьмий рік правління зеленого гундосого падли, з кодлою зелених мародерів та їхніх холуїв!
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04.09.2026 12:00 Відповісти
+3
про що тут говорити.... якщо є дибіли яким навіть географія не під силу.
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04.09.2026 11:50 Відповісти

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