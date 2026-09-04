Майже 40 тисяч вступників провалили математику на НМТ-2026: лише двоє набрали максимальні 800 балів

Математика стала найскладнішим предметом НМТ у 2026 році: необхідного результату не набрали майже 40 тисяч вступників, або 12,1% тих, хто складав цей предмет. Загалом хоча б один із чотирьох тестів не склали 48 590 учасників.

Про це йдеться у звіті Українського центру оцінювання якості освіти, передає Цензор.НЕТ.

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Поріг з усіх предметів подолали 85% учасників

За результатами НМТ, необхідну кількість балів з усіх чотирьох предметів набрали 280 797 учасників – 85,2% від загальної кількості.

Найбільше проблем виникло з математикою. Не подолали поріг 12,1% учасників. Високою була частка невдалих результатів і з фізики – 12%, хімії – 8,5%.

Українську мову не склали 6217 учасників (1,9%), англійську – 1958 (1,8%), українську літературу – 1394 (3,9%), історію України – 1283 (0,4%). З біології поріг не подолав 121 учасник (0,2%), з географії – 52 (0,1%).

Серед іноземних мов німецьку не склав 31 учасник, іспанську – 11, французьку – шестеро.

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Двоє вступників отримали максимальні 800 балів

Водночас 3712 учасників НМТ отримали максимальні 200 балів з одного предмета. Ще 260 вступників набрали по 200 балів із двох предметів, а 28 – із трьох.

Двоє учасників показали максимальний результат з усіх чотирьох предметів, отримавши загалом 800 балів.

Найбільше 200-бальників було з англійської мови – 2194. З математики максимальний результат отримали 1152 учасники, з історії України – 366, української мови – 267, української літератури – 175.

Ще 52 учасники набрали 200 балів із фізики, 41 – з біології, 37 – з німецької мови, 27 – з хімії, шестеро – з географії, п'ятеро – з іспанської та двоє – з французької.

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