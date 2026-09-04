Оккупанты приговорили 23-летнюю жительницу Херсонщины к 5,5 годам колонии за якобы комментарии о подрыве россиянами Каховской ГЭС

Подконтрольный России суд во временно оккупированной Херсонской области приговорил 23-летнюю Татьяну Шевченко (Яцук) к 5,5 годам колонии за якобы комментарии о причастности российских военных к разрушению Каховской ГЭС. После оглашения приговора молодую женщину, у которой есть ребенок, взяли под стражу прямо в зале суда.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ со ссылкой на решение подконтрольного РФ суда в оккупированном Чаплинском районе Херсонской области.

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Россияне назвали комментарии "фейками" об армии РФ

По версии российских силовиков, в августе-сентябре 2023 года Шевченко оставила несколько комментариев в чате Telegram-канала "Новая Каховка".

В них, как утверждает оккупационное следствие, речь шла о причастности российских военных к разрушению дамбы Каховской ГЭС в июне 2023 года. Точное содержание сообщений оккупационный суд не обнародовал.

Против женщины возбудили дело по российской статье о так называемых "фейках" в отношении армии РФ.

27 августа подконтрольный оккупантам суд приговорил ее к 5,5 годам колонии общего режима. До вынесения приговора Шевченко находилась на свободе, после чего ее взяли под стражу в зале суда.

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Каховская ГЭС находилась под контролем российских войск

Плотина Каховской ГЭС была разрушена в ночь на 6 июня 2023 года. В результате катастрофы вода затопила около 80 населенных пунктов Херсонской области.

На момент разрушения ГЭС находилась под контролем российских оккупационных войск. Перед прорывом плотины местные жители сообщали о взрывах.

Американские разведывательные спутники также зафиксировали инфракрасный сигнал, который специалисты связывали с мощным взрывом непосредственно перед разрушением плотины.

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