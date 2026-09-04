Окупанти дали 23-річній мешканці Херсонщини 5,5 року колонії за нібито коментарі про підрив росіянами Каховської ГЕС

Підконтрольний Росії суд на тимчасово окупованій Херсонщині засудив 23-річну Тетяну Шевченко (Яцук) до 5,5 року колонії за нібито коментарі про причетність російських військових до руйнування Каховської ГЕС. Після оголошення вироку молоду жінку, яка має дитину, взяли під варту просто в залі суду.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на рішення підконтрольного РФ суду в окупованому Чаплинському районі Херсонської області.

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Росіяни назвали коментарі "фейками" про армію РФ

За версією російських силовиків, у серпні-вересні 2023 року Шевченко залишила кілька коментарів у чаті Telegram-каналу "Нова Каховка".

У них, як стверджує окупаційне слідство, йшлося про причетність російських військових до руйнування дамби Каховської ГЕС у червні 2023 року. Точного змісту повідомлень окупаційний суд не оприлюднив.

Проти жінки порушили справу за російською статтею про так звані "фейки" щодо армії РФ.

27 серпня підконтрольний окупантам суд призначив їй 5,5 року колонії загального режиму. До винесення вироку Шевченко перебувала на волі, після чого її взяли під варту в залі суду.

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Каховська ГЕС перебувала під контролем російських військ

Дамба Каховської ГЕС була зруйнована в ніч проти 6 червня 2023 року. Внаслідок катастрофи вода затопила близько 80 населених пунктів Херсонської області.

На момент руйнування ГЕС перебувала під контролем російських окупаційних військ. Перед проривом дамби місцеві жителі повідомляли про вибухи.

Американські розвідувальні супутники також зафіксували інфрачервоний сигнал, який фахівці пов'язували з потужним вибухом безпосередньо перед руйнуванням дамби.

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