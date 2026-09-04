РФ атаковала энергетику в четырех областях: на Одесчине возможны сетевые ограничения, - Минэнерго

В результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Харьковской, Черниговской, Сумской и Одесской областях осталась без электричества.

Об оперативной ситуации в энергосистеме Украины по состоянию на 4 сентября сообщили в Минэнерго, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, везде, где позволяет ситуация с безопасностью, продолжаются восстановительные работы.

Ситуация в Одесской области

Этой ночью враг вновь атаковал объекты энергетической инфраструктуры Одесской области. Возможно применение сетевых ограничений для предотвращения перегрузки оборудования и аварийных ситуаций. Энергетики делают все, чтобы как можно быстрее вернуть в строй поврежденное оборудование.

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Ограничения не прогнозируются

В Минэнерго добавили, что введение ограничений сегодня не прогнозируется. О любых изменениях в энергоснабжении можно узнать на официальных ресурсах операторов систем распределения.

"Просим сегодня, по возможности, перенести активное энергопотребление на дневное время — с 11:00 до 15:00 — и ограничить использование мощных электроприборов с 18:00 до 22:00. Это помогает снизить нагрузку на энергосистему", — добавили в министерстве.

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