Окупанти атакували енергетику в чотирьох областях: на Одещині можливі мережеві обмеження, - Міненерго

Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів знеструмлена частина споживачів у Харківській, Чернігівській, Сумській та Одеській областях.

Про оперативну ситуацію в енергосистемі України на 4 вересня розповіли в Міненерго, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, скрізь, де дозволяє безпекова ситуація, тривають відновлювальні роботи.

Ситуація на Одещині

Цієї ночі ворог знову атакував об'єкти енергетичної інфраструктури Одещини. Можливе застосування мережевих обмежень для запобігання перевантаженню обладнання та аварійним ситуаціям. Енергетики роблять усе, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене обладнання.

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Обмеження не прогнозуються

У Міненерго додали, що застосування обмежень сьогодні не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням можна дізнавайтеся на офіційних ресурсах операторів систем розподілу.

"Просимо сьогодні за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час - з 11:00 до 15:00 та обмежити користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00. Це допомагає знизити навантаження на енергосистему", - додали в міністерстві.

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