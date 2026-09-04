В ГБР опровергли информацию о передаче данных сотрудников СБУ российской стороне

Государственное бюро расследований опровергло информацию о якобы передаче России персональных данных сотрудников СБУ и заявило о начале расследования в связи с распространением этих данных

Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.

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Так, в Telegram-каналах сообщили, что ГБР якобы передало российской стороне персональные данные сотрудников СБУ.

"Государственное бюро расследований не передавало представителям российской стороны каких-либо данных сотрудников украинских спецслужб. Также не соответствует действительности утверждение о том, что директор ГБР Алексей Сухачев якобы давал указание сотрудникам Бюро передавать такие данные российской стороне.



Распространение беспочвенных и недостоверных обвинений является целенаправленной попыткой дискредитации Государственного бюро расследований и непосредственно его руководства", — говорится в сообщении.

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В то же время там отметили, что по факту распространения персональных данных сотрудников правоохранительных органов внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.

"Правоохранители устанавливают источник получения и распространения указанной информации, а также все обстоятельства ее обнародования.



ГБР подчеркивает: любые попытки использовать персональные данные украинских правоохранителей для их дискредитации, создания угроз их безопасности или передачи информации посторонним лицам получат надлежащую правовую оценку", — подытожили там.

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