В ГБР опровергли информацию о передаче данных сотрудников СБУ российской стороне
Государственное бюро расследований опровергло информацию о якобы передаче России персональных данных сотрудников СБУ и заявило о начале расследования в связи с распространением этих данных
Об этом сообщила пресс-служба Бюро, передает Цензор.НЕТ.
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Так, в Telegram-каналах сообщили, что ГБР якобы передало российской стороне персональные данные сотрудников СБУ.
"Государственное бюро расследований не передавало представителям российской стороны каких-либо данных сотрудников украинских спецслужб. Также не соответствует действительности утверждение о том, что директор ГБР Алексей Сухачев якобы давал указание сотрудникам Бюро передавать такие данные российской стороне.
Распространение беспочвенных и недостоверных обвинений является целенаправленной попыткой дискредитации Государственного бюро расследований и непосредственно его руководства", — говорится в сообщении.
В то же время там отметили, что по факту распространения персональных данных сотрудников правоохранительных органов внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование.
"Правоохранители устанавливают источник получения и распространения указанной информации, а также все обстоятельства ее обнародования.
ГБР подчеркивает: любые попытки использовать персональные данные украинских правоохранителей для их дискредитации, создания угроз их безопасности или передачи информации посторонним лицам получат надлежащую правовую оценку", — подытожили там.
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