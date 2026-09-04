У ДБР заперечили інформацію про передачу даних працівників СБУ російській стороні

Державне бюро розслідувань спростувало інформацію про нібито передачу Росії персональних даних співробітників СБУ та заявило про початок розслідування щодо поширення цих даних

Про це повідомила пресслужба Бюро, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

Так, у Telegram-каналах повідомили, що ДБР нібито передала російські стороні персональні дані співробітників СБУ.

"Державне бюро розслідувань не передавало представникам російської сторони будь-яких даних співробітників українських спецслужб. Також не відповідає дійсності твердження про те, що директор ДБР Олексій Сухачов нібито давав вказівку працівникам Бюро передавати такі дані російській стороні.



Поширення бездоказових та недостовірних звинувачень є цілеспрямованою спробою дискредитації Державного бюро розслідувань та безпосередньо його керівництва", - йдеться в повдіомленні.

Також читайте: ДБР розглядає заяву щодо викрадення заступника командира РДК Каплунова

Водночас там зауважили, що за фактом поширення персональних даних працівників правоохоронних органів внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування.

"Правоохоронці встановлюють джерело отримання та поширення зазначеної інформації, а також усі обставини її оприлюднення.



ДБР наголошує: будь-які спроби використати персональні дані українських правоохоронців для їх дискредитації, створення загроз їхній безпеці чи передачі інформації стороннім особам отримають належну правову оцінку", - підсумували там.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Перестрілка між СБУ та ГУР: двом військовим повідомили про підозру, - ДБР. ФОТО