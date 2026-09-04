Албания не пустила в порт российский танкер "теневого флота", - ГУР

29 августа 2026 года Албания запретила нефтяному танкеру HANUMAN заходить в порт Дуррес. Ранее судно было идентифицировано Главным управлением разведки Минобороны Украины как объект, связанный с российским "теневым флотом".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ГУР МО.

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Танкер HANUMAN длительное время находится под мониторингом украинской военной разведки. 26 января 2026 года ГУР МО Украины внесло судно в базу данных War&Sanctions как активного участника российского "теневого флота".

По данным разведки, такие суда используют высокорисковые и обманчивые методы судоходства, чтобы помогать России обходить международные санкции и направлять доходы от экспорта нефти на финансирование войны против Украины.

Кроме того, деятельность "теневого флота" создает риски для международного судоходства и окружающей среды. В частности, такие танкеры могут отключать системы слежения, совершать опасные маневры и не соответствовать современным экологическим стандартам.

Танкер перевез более 450 тысяч тонн российского топлива

По данным War&Sanctions, с начала 2025 года HANUMAN экспортировал не менее 452 тысяч тонн российского топлива.

Судно совершало рейсы из порта Новороссийска в Турцию, Сенегал и Объединенные Арабские Эмираты, а также в район перегрузки вблизи итальянского города Аугуста.

Логистическим обеспечением этих рейсов занималась российская компания ООО "Альтопрае Марин" из Новороссийска. По данным украинской разведки, эта структура основана и управляется одним из топ-менеджеров из окружения подвергнутого санкциям российского олигарха Геннадия Тимченко, которого называют близким соратником Владимира Путина.

Компания связана с другими танкерами "теневого флота"

"Альтопрае Марин" также фигурирует в операциях других судов российского "теневого флота".

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В частности, речь идет о судне EVENTIN (IMO 9308065), которое находится под санкциями ЕС, Швейцарии, США, Великобритании, Канады и Украины, а также о судне CORDELIA MOON (нынешнее название — WALRUS, IMO 9297888), который находится под санкциями Великобритании, Канады, ЕС, Швейцарии, Австралии и Украины.

По данным War&Sanctions, оба судна связаны с инцидентами, создававшими угрозу экологической безопасности.

Кроме того, "Альтопрае Марин" из Новороссийска участвует в операциях судов, принадлежащих компании "Роузвуд Шиппинг" Оксаны Марченко — супруги Виктора Медведчука.

Албания усилила давление на российский "теневой флот"

В War&Sanctions назвали решение Албании не допустить HANUMAN в порт Дуррес важным проявлением международной санкционной солидарности.

"Совместные действия Украины и иностранных партнеров последовательно перекрывают Кремлю возможности использовать морские торговые маршруты для обхода санкций", — отметили в ГУР Минобороны.

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