Албанія не пустила до порту російський танкер "тіньового флоту", - ГУР

29 серпня 2026 року Албанія заборонила нафтовому танкеру HANUMAN заходити до порту Дуррес. Судно раніше було ідентифіковане Головним управлінням розвідки Міноборони України як фігурант російського "тіньового флоту".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ГУР МО.

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Танкер HANUMAN тривалий час перебуває під моніторингом української воєнної розвідки. 26 січня 2026 року ГУР МО України внесло судно до бази даних War&Sanctions як активного учасника російського "тіньового флоту".

За даними розвідки, такі судна використовують високоризиковані та оманливі практики судноплавства, щоб допомагати Росії обходити міжнародні санкції та спрямовувати прибутки від експорту нафти на фінансування війни проти України.

Крім того, діяльність "тіньового флоту" створює ризики для міжнародного судноплавства та довкілля. Зокрема, такі танкери можуть вимикати системи відстеження, здійснювати небезпечні маневри та не відповідати сучасним екологічним стандартам.

Танкер перевіз понад 450 тисяч тонн російського палива

За даними War&Sanctions, із початку 2025 року HANUMAN експортував щонайменше 452 тисячі тонн російського палива.

Судно здійснювало рейси з порту Новоросійськ до Туреччини, Сенегалу та Об'єднаних Арабських Еміратів, а також до району перевантаження поблизу італійського міста Аугуста.

Логістичним забезпеченням цих рейсів займалася російська компанія ТОВ "Альтопрае Марин" із Новоросійська. За даними української розвідки, структура заснована та управляється одним із топменеджерів з орбіти підсанкційного російського олігарха Геннадія Тимченка, якого називають близьким соратником Володимира Путіна.

Компанія пов'язана з іншими танкерами "тіньового флоту"

"Альтопрае Марин" також фігурує в операціях інших суден російського "тіньового флоту".

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Зокрема, йдеться про EVENTIN (IMO 9308065), який перебуває під санкціями ЄС, Швейцарії, США, Великої Британії, Канади та України, а також CORDELIA MOON (нинішня назва - WALRUS, IMO 9297888), що перебуває під санкціями Великої Британії, Канади, ЄС, Швейцарії, Австралії та України.

За даними War&Sanctions, обидва судна пов'язані з інцидентами, які створювали загрозу екологічній безпеці.

Крім того, "Альтопрае Марин" із Новоросійська залучена до операцій суден, що належать компанії "Роузвуд Шиппинг" Оксани Марченко - дружини Віктора Медведчука.

Албанія посилила тиск на російський "тіньовий флот"

У War&Sanctions назвали рішення Албанії не допустити HANUMAN до порту Дуррес важливим проявом міжнародної санкційної солідарності.

"Спільні дії України та іноземних партнерів послідовно перекривають кремлю можливості використовувати морські торговельні маршрути для обходу санкцій", - зазначили у ГУР МО.

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