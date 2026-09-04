Полномочия Шевчука в комиссии по отбору САП прекращены, - Кравченко

Генеральный прокурор Руслан Кравченко досрочно прекратил полномочия члена Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на административные должности в САП.

Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Подписал приказ о досрочном прекращении полномочий одного из членов Конкурсной комиссии, которая проводит отбор кандидатов на административные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.



Основанием послужило предложение самой комиссии, которое во время заседания 1 сентября поддержало абсолютное большинство ее членов.

Кроме того, член комиссии подал заявление о прекращении своих полномочий с 7 сентября 2026 года", — отметил он.

Также Кравченко сообщил о принятом решении Совету прокуроров Украины.

Читайте: Офис генпрокурора прокомментировал требование ОО и СМИ отменить назначение Шевчука в комиссию САП

"Обратился с просьбой в максимально сжатые сроки провести конкурс и предложить кандидатуру победителя для определения нового члена Комиссии в установленном законом порядке.



В то же время обращаюсь к членам Конкурсной комиссии с призывом, если это не противоречит ее регламенту, не приостанавливать работу по отбору кандидатов на административные должности в САП на период проведения Советом прокуроров конкурса на замещение должности нового, шестого члена Комиссии. Все решения должны приниматься исключительно в рамках закона и с уважением к независимости Комиссии. Но организационные процедуры не должны приводить к неоправданному затягиванию процесса.



Необходимо как можно скорее завершить конкурс и обеспечить назначение заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры", — подытожил он.

Ранее ЦПК сообщил, что член комиссии по проведению конкурса на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре Алексей Шевчук заявил о сложении своих полномочий. Соответствующее обращение он направил генеральному прокурору Руслану Кравченко.

Читайте: Преступная организация в Фонде госимущества: дело экс-главы Сенниченко направлено в суд