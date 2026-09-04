Повноваження Шевчука в комісії добору САП припинено, - Кравченко

Генпрокурор Руслан Кравченко достроково припинив повноваження члена Конкурсної комісії з відбору кандидатів на адміністративні посади у САП.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Підписав наказ про дострокове припинення повноважень одного з членів Конкурсної комісії, яка проводить відбір кандидатів на адміністративні посади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.



Підставою стала пропозиція самої Комісії, яку під час засідання 1 вересня підтримала абсолютна більшість її членів.

Окрім того, член комісії подав заяву про припинення своїх повноважень з 7 вересня 2026 року", - зазначив він.

Також Кравченко повідомив про ухвалене рішення Раду прокурорів України.

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"Звернувся з проханням у максимально стислі строки провести конкурс і запропонувати кандидатуру переможця для визначення нового члена Комісії у встановленому законом порядку.



Водночас звертаюсь до членів Конкурсної комісії із закликом, якщо це не суперечить її регламенту, не зупиняти роботу з відбору кандидатів на адміністративні посади у САП на період проведення Радою прокурорів конкурсу щодо нового, шостого члена Комісії. Усі рішення мають ухвалюватися виключно в межах закону та з повагою до незалежності Комісії. Але організаційні процедури не повинні призводити до невиправданого затягування процесу.



Необхідно якнайшвидше завершити конкурс та забезпечити призначення заступника керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", - підсумував він.

Раніше ЦПК повідомив, що член комісії з проведення конкурсу на топпосади у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі Олексій Шевчук заявив про складання своїх повноважень. Відповідне звернення він направив Генеральному прокурору Руслану Кравченку.

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