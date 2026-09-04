Почаевской лавре дали еще 60 дней на разрыв связей с РПЦ: в противном случае ДЕСС обратится в суд
Почаевская Свято-Успенская лавра получила дополнительные 60 дней на выполнение требований Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о разрыве связей с Русской православной церковью. Если этого не произойдет, ГСЭУ подаст в суд иск о ликвидации религиозной организации.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам глава ГСЭС Виктор Еленский.
Лавра сама обратилась в Госэтнополитику с ходатайством о продлении срока выполнения предписания. Закон позволяет предоставить дополнительные 60 дней в случае обоснованного обращения.
Предписание содержит два основных требования. Первое – Почаевская лавра должна выйти из состава Киевской митрополии УПЦ, которая в соответствии с украинским законодательством признана аффилированной с РПЦ.
Второе – наместник лавры митрополит Владимир Мороз должен выйти из состава Архиерейского собора Русской православной церкви.
В лавре объяснили необходимость дополнительного времени тем, что наместник не может самостоятельно принять решение о выходе из состава Киевской митрополии – для этого необходимо созвать духовный собор. Также там заявили о необходимости перевести на русский язык материалы, которые ДЕСС использовала в качестве доказательств связи с РПЦ.
"Через 60 дней мы ожидаем, что они либо выполнят это предписание, либо, если не выполнят и духовный собор Почаевской лавры примет иное решение, тогда эта религиозная организация будет признана аффилированной с запрещенной в Украине РПЦ и незамедлительно будет подан иск в суд о прекращении деятельности этой религиозной организации", — заявил Еленский.
Он также напомнил, что Киевская митрополия УПЦ ранее отказалась выполнить предписание ДЕСС о разрыве организационных связей с РПЦ. После этого ее признали аффилированной с запрещенной в Украине Русской православной церковью, а ДЕСС в августе 2025 года обратилась в суд с иском о ее прекращении.
Рассмотрение этого дела продолжается. Следующее судебное заседание назначено на 10 сентября.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
попи залишаться тіж самі, але змінять шеврони?
патужна переможна!
правління зеленої гундосої потвори вперлося остаточно!!!!
тож, або зе!поц, терміново буде шукати спосіб з'їбатися, або обкладе себе вірними пікселями в три шари.
кацапський гадюшник і не панькатися
з ними , як це робить зелена влада ,
так як вони - люті вороги нашої краіни !!