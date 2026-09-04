Почаевской лавре дали еще 60 дней на разрыв связей с РПЦ: в противном случае ДЕСС обратится в суд

Почаевская Свято-Успенская лавра получила дополнительные 60 дней на выполнение требований Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести о разрыве связей с Русской православной церковью. Если этого не произойдет, ГСЭУ подаст в суд иск о ликвидации религиозной организации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил журналистам глава ГСЭС Виктор Еленский.

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Лавра сама обратилась в Госэтнополитику с ходатайством о продлении срока выполнения предписания. Закон позволяет предоставить дополнительные 60 дней в случае обоснованного обращения.

Предписание содержит два основных требования. Первое – Почаевская лавра должна выйти из состава Киевской митрополии УПЦ, которая в соответствии с украинским законодательством признана аффилированной с РПЦ.

Второе – наместник лавры митрополит Владимир Мороз должен выйти из состава Архиерейского собора Русской православной церкви.

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В лавре объяснили необходимость дополнительного времени тем, что наместник не может самостоятельно принять решение о выходе из состава Киевской митрополии – для этого необходимо созвать духовный собор. Также там заявили о необходимости перевести на русский язык материалы, которые ДЕСС использовала в качестве доказательств связи с РПЦ.

"Через 60 дней мы ожидаем, что они либо выполнят это предписание, либо, если не выполнят и духовный собор Почаевской лавры примет иное решение, тогда эта религиозная организация будет признана аффилированной с запрещенной в Украине РПЦ и незамедлительно будет подан иск в суд о прекращении деятельности этой религиозной организации", — заявил Еленский.

Он также напомнил, что Киевская митрополия УПЦ ранее отказалась выполнить предписание ДЕСС о разрыве организационных связей с РПЦ. После этого ее признали аффилированной с запрещенной в Украине Русской православной церковью, а ДЕСС в августе 2025 года обратилась в суд с иском о ее прекращении.

Рассмотрение этого дела продолжается. Следующее судебное заседание назначено на 10 сентября.

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