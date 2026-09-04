Почаївській лаврі дали ще 60 днів на розрив зв’язків із РПЦ: інакше ДЕСС піде до суду
Почаївська Свято-Успенська лавра отримала додаткові 60 днів, щоб виконати вимоги Державної служби України з етнополітики та свободи совісті щодо розриву зв’язків із Російською православною церквою. Якщо цього не станеться, ДЕСС звернеться до суду з позовом про припинення релігійної організації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив журналістам голова ДЕСС Віктор Єленський.
Лавра сама звернулася до Держетнополітики з клопотанням про продовження терміну виконання припису. Закон дозволяє надати додаткові 60 днів у разі обґрунтованого звернення.
Припис містить дві основні вимоги. Перша – Почаївська лавра має вийти зі складу Київської митрополії УПЦ, яку відповідно до українського законодавства визнано афілійованою з РПЦ.
Друга – намісник лаври митрополит Володимир Мороз має вийти зі складу Архієрейського собору Російської православної церкви.
У лаврі пояснили необхідність додаткового часу тим, що намісник не може самостійно ухвалити рішення про вихід зі складу Київської митрополії – для цього необхідно скликати духовний собор. Також там заявили про необхідність перекласти матеріали російською мовою, які ДЕСС використала як докази зв’язку з РПЦ.
"Через 60 днів ми чекаємо, що вони цей припис або виконають, або, якщо не виконають і духовний собор Почаївської лаври ухвалить інше рішення, тоді ця релігійна організація буде визнана афілійованою із забороненою в Україні РПЦ і невідкладно буде подано позов до суду про припинення цієї релігійної організації", – заявив Єленський.
Він також нагадав, що Київська митрополія УПЦ раніше відмовилася виконати припис ДЕСС щодо розриву організаційних зв’язків із РПЦ. Після цього її визнали афілійованою із забороненою в Україні Російською православною церквою, а ДЕСС у серпні 2025 року звернулася до суду з позовом про її припинення.
Розгляд цієї справи триває. Наступне судове засідання призначене на 10 вересня.
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попи залишаться тіж самі, але змінять шеврони?
патужна переможна!
правління зеленої гундосої потвори вперлося остаточно!!!!
тож, або зе!поц, терміново буде шукати спосіб з'їбатися, або обкладе себе вірними пікселями в три шари.
кацапський гадюшник і не панькатися
з ними , як це робить зелена влада ,
так як вони - люті вороги нашої краіни !!