В России в августе почти тысячу раз закрывали аэропорты из-за атак дронов

В августе российские аэропорты 993 раза временно приостанавливали работу из-за атак беспилотников — это рекордный показатель с начала полномасштабной войны. Ограничения коснулись 32 аэропортов, в том числе московского и петербургского авиаузлов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The Wall Street Journal, об этом свидетельствуют данные компании Osprey Flight Solutions, специализирующейся на авиационной безопасности.

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Количество временных закрытий в августе более чем на треть превысило июльский показатель. Всего за три летних месяца работу российских аэропортов приостанавливали 2182 раза. Для сравнения: за весь 2025 год таких случаев было 1923.

По оценке Osprey Flight Solutions, в августе около 16 тысяч украинских беспилотников пересекли границу и попали в воздушное пространство РФ, которое остается открытым для гражданской авиации. Это также рекорд. В июне компания насчитала более 11 тысяч таких БПЛА, в июле — более 13 тысяч.

1 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что из-за развязанной Россией войны ее воздушное пространство становится опасным, и обратил внимание авиакомпаний и страховщиков на риски полетов.

"Украина не угрожает гражданской авиации как таковой — ни одному гражданскому самолету. Просто дроны в небе России будут, поэтому с этим нужно считаться", — заявил Зеленский.

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По данным FlightRadar24, в первые три дня сентября из-за атак беспилотников в России отменяли в среднем 86 авиарейсов в сутки.

WSJ также пишет о намерении Украины усиливать давление на работу российской авиации с помощью беспилотников вблизи аэропортов, что вынуждает диспетчерские службы приостанавливать взлеты и посадки.

Последствия уже сказываются и на международных перевозчиках. Турецкая Pegasus в ночь на 2 сентября развернула несколько самолетов, следовавших в Москву, а на следующий день маршруты скорректировала Flydubai. Израильская авиакомпания El Al еще в конце июня приостановила полеты между Тель-Авивом и Москвой, сославшись на атаки дронов.

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