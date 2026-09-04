У Росії в серпні майже тисячу разів закривали аеропорти через атаки дронів

У серпні російські аеропорти 993 рази тимчасово припиняли роботу через атаки безпілотників – це рекордний показник від початку повномасштабної війни. Обмеження торкнулися 32 аеропортів, зокрема московського та петербурзького авіавузлів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The Wall Street Journal, про це свідчать дані компанії Osprey Flight Solutions, яка спеціалізується на авіаційній безпеці.

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Кількість тимчасових закриттів у серпні більш ніж на третину перевищила липневий показник. Загалом за три літні місяці роботу російських аеропортів призупиняли 2182 рази. Для порівняння, за весь 2025 рік таких випадків було 1923.

За оцінкою Osprey Flight Solutions, у серпні близько 16 тисяч українських безпілотників перетнули кордон і потрапили в повітряний простір РФ, який залишається відкритим для цивільної авіації. Це також рекорд. У червні компанія нарахувала понад 11 тисяч таких БпЛА, у липні – понад 13 тисяч.

1 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що через розв'язану Росією війну її повітряний простір стає небезпечним, та звернув увагу авіакомпаній і страховиків на ризики польотів.

"Україна не погрожує цивільній авіації як такій – жодному цивільному літаку. Просто дрони в небі Росії будуть, тому треба з цим рахуватися", – заявив Зеленський.

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За даними FlightRadar24, у перші три дні вересня через атаки безпілотників у Росії скасовували в середньому 86 авіарейсів на добу.

WSJ також пише про намір України посилювати тиск на роботу російської авіації за допомогою безпілотників поблизу аеропортів, що змушує диспетчерські служби зупиняти злети та посадки.

Наслідки вже позначаються і на міжнародних перевізниках. Турецька Pegasus у ніч проти 2 вересня розвернула кілька літаків, які прямували до Москви, а наступного дня маршрути скоригувала Flydubai. Ізраїльська авіакомпанія El Al ще наприкінці червня припинила польоти між Тель-Авівом і Москвою, пославшись на атаки дронів.

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