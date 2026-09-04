Еврокомиссия о заявлении Мадяра относительно продления предоставления защиты украинским мужчинам: каждая страна решает самостоятельно
В Европейской комиссии отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра о продлении предоставления статуса временной защиты вновь прибывшим военнообязанным мужчинам из Украины, подчеркнув, что страны должны сами решать, как поступить.
Об этом на брифинге 4 сентября заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Что говорят в ЕС?
Так, Ламмерт отметил, что страны ЕС должны сами принимать решение по этому вопросу.
"Что именно делается на уровне государств-членов (ЕС, — ред.), должны определять они сами. Всегда существует определенное пространство для собственного усмотрения, и это также предусмотрено в регламенте. Я не видел никаких письменных документов, по поводу которых мог бы высказать свое мнение на данном этапе", — отметил пресс-секретарь.
Что этому предшествовало?
Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что правительство Венгрии оставляет за собой право предоставлять защиту мужчинам призывного возраста из Украины, несмотря на решение ЕС не распространять временную защиту на таких лиц.
- 4 августа 2026 года ЕС продлил временную защиту для граждан Украины еще на один год — до 4 марта 2028 года.
- Решение предусматривает, что временная защита должна предоставляться тем гражданам Украины, которые выполняют свои воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.
- Для этого может потребоваться документ, подтверждающий военный статус человека или его право на выезд из Украины. Среди таких документов в правилах ЕС упомянуто приложение "Резерв+".
- Норма касается как мужчин, так и женщин, и не распространяется на людей, которые уже имели временную защиту в соответствующей стране ЕС по состоянию на 30 июля и непрерывно сохраняют этот статус.
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