Еврокомиссия о заявлении Мадяра относительно продления предоставления защиты украинским мужчинам: каждая страна решает самостоятельно

В Европейской комиссии отреагировали на заявление премьер-министра Венгрии Петера Мадяра о продлении предоставления статуса временной защиты вновь прибывшим военнообязанным мужчинам из Украины, подчеркнув, что страны должны сами решать, как поступить.

Об этом на брифинге 4 сентября заявил пресс-секретарь Еврокомиссии Маркус Ламмерт, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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Что говорят в ЕС?

Так, Ламмерт отметил, что страны ЕС должны сами принимать решение по этому вопросу.

"Что именно делается на уровне государств-членов (ЕС, — ред.), должны определять они сами. Всегда существует определенное пространство для собственного усмотрения, и это также предусмотрено в регламенте. Я не видел никаких письменных документов, по поводу которых мог бы высказать свое мнение на данном этапе", — отметил пресс-секретарь.

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Что этому предшествовало?

Ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что правительство Венгрии оставляет за собой право предоставлять защиту мужчинам призывного возраста из Украины, несмотря на решение ЕС не распространять временную защиту на таких лиц.

4 августа 2026 года ЕС продлил временную защиту для граждан Украины еще на один год — до 4 марта 2028 года.

Решение предусматривает, что временная защита должна предоставляться тем гражданам Украины, которые выполняют свои воинские обязанности в соответствии с украинским законодательством.

Для этого может потребоваться документ, подтверждающий военный статус человека или его право на выезд из Украины. Среди таких документов в правилах ЕС упомянуто приложение "Резерв+".

Норма касается как мужчин, так и женщин, и не распространяется на людей, которые уже имели временную защиту в соответствующей стране ЕС по состоянию на 30 июля и непрерывно сохраняют этот статус.

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