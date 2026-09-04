Єврокомісія про заяву Мадяра щодо продовження надання захисту українським чоловікам: кожна країна сама вирішує

У Європейській комісії відреагували на заяву прем'єра Угорщини Петера Мадяра щодо продовження надання статусу тимчасового захисту новоприбулим військовозобов'язаним чоловікам з України, наголосивши, що країни мають самі визначати, що робити.

Про це на брифінгу 4 вересня сказав речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що кажуть в ЄС?

Так, Ламмерт зазначив, що країни ЄС мають самі визначатися щодо цього питання.

"Що саме робиться на рівні держав-членів (ЄС, - ред.), мають визначати вони самі. Завжди існує певний простір для власного розсуду, і це також передбачено в регламенті. Я не бачив жодних письмових документів, щодо яких міг би висловити свою думку на цьому етапі", - зауважив речник.

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Що передувало?

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Угорщини залишає за собою право надавати захист чоловікам призовного віку з України, попри рішення ЄС не поширювати тимчасовий захист на таких осіб.

4 серпня 2026 року ЄС продовжив тимчасовий захист для громадян України ще на один рік — до 4 березня 2028-го.

Рішення передбачає, що тимчасовий захист має надаватися тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.

Для цього можуть попросити документ, який підтверджує військовий статус людини або її право на виїзд з України. Серед таких документів у правилах ЄС згаданий застосунок "Резерв+".

Норма стосується як чоловіків, так і жінок, і не поширюється на людей, які вже мали тимчасовий захист у відповідній країні ЄС станом на 30 липня і безперервно зберігають цей статус.

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