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Єврокомісія про заяву Мадяра щодо продовження надання захисту українським чоловікам: кожна країна сама вирішує

Єврокомісія про зачву Мадіра щодо українських чоловіків

У Європейській комісії відреагували на заяву прем'єра Угорщини Петера Мадяра щодо продовження надання статусу тимчасового захисту новоприбулим військовозобов'язаним чоловікам з України, наголосивши, що країни мають самі визначати, що робити.

Про це на брифінгу 4 вересня сказав речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що кажуть в ЄС?

Так, Ламмерт зазначив, що країни ЄС мають самі визначатися щодо цього питання.

"Що саме робиться на рівні держав-членів (ЄС, -  ред.), мають визначати вони самі. Завжди існує певний простір для власного розсуду, і це також передбачено в регламенті. Я не бачив жодних письмових документів, щодо яких міг би висловити свою думку на цьому етапі", - зауважив речник.

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Що передувало?

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Угорщини залишає за собою право надавати захист чоловікам призовного віку з України, попри рішення ЄС не поширювати тимчасовий захист на таких осіб.

  • 4 серпня 2026 року ЄС продовжив тимчасовий захист для громадян України ще на один рік — до 4 березня 2028-го.
  • Рішення передбачає, що тимчасовий захист має надаватися тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.
  • Для цього можуть попросити документ, який підтверджує військовий статус людини або її право на виїзд з України. Серед таких документів у правилах ЄС згаданий застосунок "Резерв+".
  • Норма стосується як чоловіків, так і жінок, і не поширюється на людей, які вже мали тимчасовий захист у відповідній країні ЄС станом на 30 липня і безперервно зберігають цей статус.

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