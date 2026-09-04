Єврокомісія про заяву Мадяра щодо продовження надання захисту українським чоловікам: кожна країна сама вирішує
У Європейській комісії відреагували на заяву прем'єра Угорщини Петера Мадяра щодо продовження надання статусу тимчасового захисту новоприбулим військовозобов'язаним чоловікам з України, наголосивши, що країни мають самі визначати, що робити.
Про це на брифінгу 4 вересня сказав речник Єврокомісії Маркус Ламмерт, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що кажуть в ЄС?
Так, Ламмерт зазначив, що країни ЄС мають самі визначатися щодо цього питання.
"Що саме робиться на рівні держав-членів (ЄС, - ред.), мають визначати вони самі. Завжди існує певний простір для власного розсуду, і це також передбачено в регламенті. Я не бачив жодних письмових документів, щодо яких міг би висловити свою думку на цьому етапі", - зауважив речник.
Що передувало?
Раніше прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що уряд Угорщини залишає за собою право надавати захист чоловікам призовного віку з України, попри рішення ЄС не поширювати тимчасовий захист на таких осіб.
- 4 серпня 2026 року ЄС продовжив тимчасовий захист для громадян України ще на один рік — до 4 березня 2028-го.
- Рішення передбачає, що тимчасовий захист має надаватися тим громадянам України, які виконують свої військові обов’язки відповідно до українського законодавства.
- Для цього можуть попросити документ, який підтверджує військовий статус людини або її право на виїзд з України. Серед таких документів у правилах ЄС згаданий застосунок "Резерв+".
- Норма стосується як чоловіків, так і жінок, і не поширюється на людей, які вже мали тимчасовий захист у відповідній країні ЄС станом на 30 липня і безперервно зберігають цей статус.
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