Молдова проводит военные учения "Огненный щит" с участием США и Румынии

В Молдове 4 сентября начались многонациональные военные учения "Огненный щит 2026" с участием военнослужащих Молдовы, Румынии и США. Учения продлятся до 19 сентября на полигонах в северной, центральной и южной частях страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.

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В военных учениях принимают участие военнослужащие:

пехотных и артиллерийских подразделений Национальной армии Молдовы,

представители Главного управления карабинеров МВД Молдовы,

военнослужащие армии Румынии и

Национальной гвардии Северной Каролины США.

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Целью учений является повышение оперативной совместимости между армиями трех стран. Они будут проходить в учебных центрах воинских частей в северных, центральных и южных гарнизонах Молдовы.

В Минобороны Молдовы предупредили граждан о движении военной техники по национальным дорогам к учебным центрам. Ее будут перебрасывать в ночное время, чтобы не создавать препятствий для дорожного движения.

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Заявление США

В посольстве США в Молдове заявили, что учения под руководством молдавской стороны способствуют укреплению оборонных возможностей страны, повышению оперативной готовности и координации между штабными структурами Национальной армии.