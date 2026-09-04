Молдова проводит военные учения "Огненный щит" с участием США и Румынии
В Молдове 4 сентября начались многонациональные военные учения "Огненный щит 2026" с участием военнослужащих Молдовы, Румынии и США. Учения продлятся до 19 сентября на полигонах в северной, центральной и южной частях страны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NewsMaker.
В военных учениях принимают участие военнослужащие:
- пехотных и артиллерийских подразделений Национальной армии Молдовы,
- представители Главного управления карабинеров МВД Молдовы,
- военнослужащие армии Румынии и
- Национальной гвардии Северной Каролины США.
Целью учений является повышение оперативной совместимости между армиями трех стран. Они будут проходить в учебных центрах воинских частей в северных, центральных и южных гарнизонах Молдовы.
В Минобороны Молдовы предупредили граждан о движении военной техники по национальным дорогам к учебным центрам. Ее будут перебрасывать в ночное время, чтобы не создавать препятствий для дорожного движения.
Заявление США
В посольстве США в Молдове заявили, что учения под руководством молдавской стороны способствуют укреплению оборонных возможностей страны, повышению оперативной готовности и координации между штабными структурами Национальной армии.
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