Молдова проводить військові навчання "Вогняний щит" за участю США та Румунії
У Молдові 4 вересня розпочалися багатонаціональні військові навчання "Вогняний щит 2026" за участю військовослужбовців Молдови, Румунії та США. Навчання триватимуть до 19 вересня на полігонах у північній, центральній та південній частинах країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
У військових навчаннях беруть участь військовослужбовці:
- піхотних та артилерійських підрозділів Національної армії Молдови,
- представники Головного управління карабінерів МВС Молдови,
- військові армії Румунії та
- Національної гвардії Північної Кароліни США.
Метою навчань є підвищення оперативної сумісності між арміями трьох країн. Вони проходитимуть у навчальних центрах військових частин у північних, центральних та південних гарнізонах Молдови.
У Міноборони Молдови попередили громадян про рух військової техніки національними дорогами до навчальних центрів. Її перекидатимуть у нічний час, щоб не створювати перешкод для дорожнього руху.
Заява США
У посольстві США в Молдові заявили, що навчання під керівництвом молдовської сторони сприяють зміцненню оборонних можливостей країни, підвищенню оперативної готовності та координації між штабними структурами Національної армії.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль