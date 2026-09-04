Молдова проводить військові навчання "Вогняний щит" за участю США та Румунії

У Молдові 4 вересня розпочалися багатонаціональні військові навчання "Вогняний щит 2026" за участю військовослужбовців Молдови, Румунії та США. Навчання триватимуть до 19 вересня на полігонах у північній, центральній та південній частинах країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

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У військових навчаннях беруть участь військовослужбовці:

піхотних та артилерійських підрозділів Національної армії Молдови,

представники Головного управління карабінерів МВС Молдови,

військові армії Румунії та

Національної гвардії Північної Кароліни США.

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Метою навчань є підвищення оперативної сумісності між арміями трьох країн. Вони проходитимуть у навчальних центрах військових частин у північних, центральних та південних гарнізонах Молдови.

У Міноборони Молдови попередили громадян про рух військової техніки національними дорогами до навчальних центрів. Її перекидатимуть у нічний час, щоб не створювати перешкод для дорожнього руху.

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Заява США

У посольстві США в Молдові заявили, що навчання під керівництвом молдовської сторони сприяють зміцненню оборонних можливостей країни, підвищенню оперативної готовності та координації між штабними структурами Національної армії.