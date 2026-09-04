Украина и Польша рассматривают совместную заявку на проведение ЧМ по футболу в 2040-х годах, - министр молодежи и спорта Бидный

Украина рассматривает возможность в перспективе подать совместно с Польшей заявку на проведение чемпионата мира по футболу. Речь идет о турнире не ранее 2040-х годов, а сама идея пока находится лишь на стадии обсуждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом министр молодежи и спорта Украины Матвей Бидный заявил в интервью Politico.

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"Ближайшая свободная дата для чемпионата мира - где-то в 2040-х. Нам нужно планировать на эту перспективу уже сейчас", - сказал министр.

По словам Бидного, Украина заинтересована в проведении крупных международных спортивных соревнований и должна учитывать такую возможность при долгосрочном планировании восстановления страны.

"Мы будем работать над этим… Мы по-прежнему остаемся страной, ориентированной на крупнейшие спортивные достижения. Это часть нашей национальной культуры, и мы хотим развивать её, несмотря на все эти трудности", – отметил он.

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В то же время министр подчеркнул, что конкретная заявка должна исходить от спортивного сообщества или соответствующей федерации.

После публикации интервью в Минмолодежи и спорта уточнили, что Украина пока не ведет официальных переговоров или консультаций с Польшей относительно совместной заявки на чемпионат мира.

В ведомстве также подчеркнули, что первоочередными задачами для Украины остаются победа в войне и безопасность граждан. Идея проведения чемпионата мира является долгосрочной перспективой, а не конкретным оперативным планом.

Ближайшие чемпионаты мира уже имеют хозяев: турнир 2030 года примут Испания, Португалия и Марокко, а ЧМ-2034 пройдет в Саудовской Аравии.

Украина и Польша уже совместно проводили крупный футбольный турнир – Евро-2012. В Украине матчи тогда принимали Киев, Донецк, Львов и Харьков, в Польше – Варшава, Вроцлав, Познань и Гданьск.

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