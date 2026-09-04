Україна та Польща розглядають спільну заявку на проведення ЧС з футболу у 2040-х роках, - міністр молоді та спорту Бідний

Україна розглядає можливість у перспективі подати разом із Польщею заявку на проведення чемпіонату світу з футболу. Йдеться про турнір не раніше 2040-х років, а сама ідея наразі перебуває лише на стадії обговорення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це міністр молоді та спорту України Матвій Бідний заявив в інтерв'ю Politico.

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"Найближча вільна дата для чемпіонату світу – десь у 2040-х. Нам потрібно планувати на цю перспективу вже зараз", – сказав міністр.

За словами Бідного, Україна зацікавлена у проведенні великих міжнародних спортивних змагань і має враховувати таку можливість під час довгострокового планування відбудови країни.

"Ми працюватимемо над цим… Ми продовжуємо залишатися країною, яка орієнтується на найбільші спортивні досягнення. Це частина нашої національної культури, і ми хочемо розвивати її попри всі ці труднощі", – зазначив він.

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Водночас міністр наголосив, що конкретна заявка має починатися з ініціативи спортивної спільноти або відповідної федерації.

Після публікації інтерв'ю у Мінмолодьспорту уточнили, що Україна наразі не веде офіційних переговорів чи консультацій із Польщею щодо спільної заявки на чемпіонат світу.

У відомстві також наголосили, що першочерговими завданнями для України залишаються перемога у війні та безпека громадян. Ідея проведення чемпіонату світу є довгостроковим баченням, а не конкретним операційним планом.

Найближчі чемпіонати світу вже мають господарів: турнір 2030 року прийматимуть Іспанія, Португалія та Марокко, а ЧС-2034 відбудеться у Саудівській Аравії.

Україна та Польща вже спільно проводили великий футбольний турнір – Євро-2012. В Україні матчі тоді приймали Київ, Донецьк, Львів і Харків, у Польщі – Варшава, Вроцлав, Познань та Гданськ.

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