Удары РФ по аэропортам являются реакцией на подготовку визита представителей США, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Россия ночью нанесла удары по гражданским объектам в различных регионах Украины. В Каменском — 5 погибших, также подверглись атакам торговые центры и аэропорты.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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В Каменском погибли люди

Этой ночью российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Каменском в Днепропетровской области. В результате атаки погибли четверо человек (по состоянию на 12:00 известно о пяти погибших, — ред.), еще пятеро получили ранения.

"Убили четырех человек, и еще пятеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким", — заявил Зеленский.

Россия повредила жилые дома и торговые центры

По словам президента, в результате ночных российских атак повреждены жилые дома в нескольких регионах Украины.

"Во многих регионах повреждены обычные жилые дома — в Херсоне, Борисполе и в Харьковской области. В Сумах и Николаеве дронами нанесли удары по торговым центрам", — сообщил Зеленский.

Россия атаковала аэропорты в Киеве и Борисполе

Отдельно президент обратил внимание на удары по аэропортам в Киеве и Борисполе.

"Также ночью были и демонстративные российские удары по нашим аэропортам — в Киеве и в Борисполе. Именно целенаправленные, впервые за долгое время", — отметил Зеленский.

Он предположил, что атаки могут быть связаны с обсуждением возможности прибытия американской стороны в Украину на самолете.

"Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь", — сказал президент.

По его словам, Россия таким образом реагирует на дипломатические усилия США.

"Российско-иранские "шахеды" в ответ на американскую дипломатию", — заявил Зеленский.

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Украина скорректирует операцию в отношении воздушного пространства РФ

Президент сообщил, что Украина зафиксировала действия России и планирует ответные меры.

"Мы зафиксировали этот шаг России и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе", — заявил Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что Украина не намерена создавать угрозы дипломатическим усилиям.

"Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет", — подчеркнул президент.

"Украина заинтересована в скорейшем установлении мира. Россия будет нести ответственность за свои действия", — добавил Зеленский.