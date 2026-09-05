Удары РФ по аэропортам являются реакцией на подготовку визита представителей США, - Зеленский. ФОТОрепортаж
Россия ночью нанесла удары по гражданским объектам в различных регионах Украины. В Каменском — 5 погибших, также подверглись атакам торговые центры и аэропорты.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
В Каменском погибли люди
Этой ночью российские войска нанесли удар по гражданскому предприятию в Каменском в Днепропетровской области. В результате атаки погибли четверо человек (по состоянию на 12:00 известно о пяти погибших, — ред.), еще пятеро получили ранения.
"Убили четырех человек, и еще пятеро получили ранения. Мои соболезнования родным и близким", — заявил Зеленский.
Россия повредила жилые дома и торговые центры
По словам президента, в результате ночных российских атак повреждены жилые дома в нескольких регионах Украины.
"Во многих регионах повреждены обычные жилые дома — в Херсоне, Борисполе и в Харьковской области. В Сумах и Николаеве дронами нанесли удары по торговым центрам", — сообщил Зеленский.
Россия атаковала аэропорты в Киеве и Борисполе
Отдельно президент обратил внимание на удары по аэропортам в Киеве и Борисполе.
"Также ночью были и демонстративные российские удары по нашим аэропортам — в Киеве и в Борисполе. Именно целенаправленные, впервые за долгое время", — отметил Зеленский.
Он предположил, что атаки могут быть связаны с обсуждением возможности прибытия американской стороны в Украину на самолете.
"Очевидно, такие удары России по аэропортам являются реакцией на обсуждение и подготовку возможности для американской стороны воспользоваться самолетом для прибытия в Украину и приземлиться в аэропорту "Киев" или в аэропорту "Борисполь", — сказал президент.
По его словам, Россия таким образом реагирует на дипломатические усилия США.
"Российско-иранские "шахеды" в ответ на американскую дипломатию", — заявил Зеленский.
Украина скорректирует операцию в отношении воздушного пространства РФ
Президент сообщил, что Украина зафиксировала действия России и планирует ответные меры.
"Мы зафиксировали этот шаг России и на следующей неделе соответствующим образом скорректируем нашу операцию в отношении российского воздушного пространства, которое стало опасным из-за присутствия дронов и ракет в небе", — заявил Зеленский.
В то же время он подчеркнул, что Украина не намерена создавать угрозы дипломатическим усилиям.
"Конечно, с нашей стороны никаких угроз дипломатии нет и не будет", — подчеркнул президент.
"Украина заинтересована в скорейшем установлении мира. Россия будет нести ответственность за свои действия", — добавил Зеленский.
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Це просто те що вони роблять уже 400 років - знищують нас. І коли ТИ ВИРОДОК ржав з Голодомору - вони знищували нас і під час голодомору і під час розтрілів Кобзарів і в кінці 80х коли вбили Стуса - ЗАВЖДИ
І твої "заглянуть в глаза" відведення і розмінування просто полегшили їм їх задачу
Зеленський цим має бути задоволений.
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