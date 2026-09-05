Удари РФ по аеропортах є реакцією на підготовку візиту представників США. - Зеленський. ФОТОрепортаж
Росія вночі завдала ударів по цивільних об’єктах у різних регіонах України. У Кам’янському 5 загиблих, також атаковані ТЦ та аеропорти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
У Кам’янському загинули люди
Цієї ночі російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Кам’янському на Дніпровщині. Внаслідок атаки загинули четверо людей (станом на 12.00 відомо про п'ятьох загиблих, - ред.), ще п’ятеро дістали поранення.
"Вбили чотирьох людей, і ще п’ятеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким", - заявив Зеленський.
Росія пошкодила житлові будинки та торговельні центри
За словами президента, внаслідок нічних російських атак пошкоджені житлові будинки в кількох регіонах України.
"У багатьох регіонах пошкоджені звичайні житлові будинки - у Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах та Миколаєві дронами вдарили по торговельних центрах", - повідомив Зеленський.
РФ атакувала аеропорти в Києві та Борисполі
Окремо президент звернув увагу на удари по аеропортах у Києві та Борисполі.
"Також вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах - у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час", - зазначив Зеленський.
Він припустив, що атаки можуть бути пов’язані з обговоренням можливості прибуття американської сторони в Україну літаком.
"Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль"", - сказав президент.
За його словами, Росія таким чином реагує на дипломатичні зусилля США.
"Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію", - заявив Зеленський.
Україна скоригує операцію щодо повітряного простору РФ
Президент повідомив, що Україна зафіксувала дії Росії та планує відповідь.
"Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі", - заявив Зеленський.
Водночас він наголосив, що Україна не має наміру створювати загрози дипломатичним зусиллям.
"Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде", - підкреслив президент.
"Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить", - додав Зеленський.
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Це просто те що вони роблять уже 400 років - знищують нас. І коли ТИ ВИРОДОК ржав з Голодомору - вони знищували нас і під час голодомору і під час розтрілів Кобзарів і в кінці 80х коли вбили Стуса - ЗАВЖДИ
І твої "заглянуть в глаза" відведення і розмінування просто полегшили їм їх задачу