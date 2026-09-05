УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10925 відвідувачів онлайн
Новини Обстріли України
2 297 24

Удари РФ по аеропортах є реакцією на підготовку візиту представників США. - Зеленський. ФОТОрепортаж

Росія вночі завдала ударів по цивільних об’єктах у різних регіонах України. У Кам’янському 5 загиблих, також атаковані ТЦ та аеропорти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У Кам’янському загинули люди

Цієї ночі російські війська завдали удару по цивільному підприємству в Кам’янському на Дніпровщині. Внаслідок атаки загинули четверо людей (станом на 12.00 відомо про п'ятьох загиблих, - ред.), ще п’ятеро дістали поранення.

"Вбили чотирьох людей, і ще п’ятеро зазнали поранень. Мої співчуття рідним та близьким", - заявив Зеленський.

Росія пошкодила житлові будинки та торговельні центри

За словами президента, внаслідок нічних російських атак пошкоджені житлові будинки в кількох регіонах України.

"У багатьох регіонах пошкоджені звичайні житлові будинки - у Херсоні, Борисполі та на Харківщині. У Сумах та Миколаєві дронами вдарили по торговельних центрах", - повідомив Зеленський.

РФ атакувала аеропорти в Києві та Борисполі

Окремо президент звернув увагу на удари по аеропортах у Києві та Борисполі.

"Також вночі були й демонстративні російські удари по наших аеропортах - у Києві та в Борисполі. Саме цілеспрямовано, вперше за довгий час", - зазначив Зеленський.

Він припустив, що атаки можуть бути пов’язані з обговоренням можливості прибуття американської сторони в Україну літаком.

"Очевидно, такі удари Росії по аеропортах є реакцією на обговорення і підготовку можливості для американської сторони скористатися літаком для прибуття в Україну та приземлитися в аеропорту "Київ" або в аеропорту "Бориспіль"", - сказав президент.

За його словами, Росія таким чином реагує на дипломатичні зусилля США.

"Російсько-іранські "шахеди" у відповідь на американську дипломатію", - заявив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Повітряного перемир’я не буде: Росія завдала нових ударів по Україні

Нічна атака РФ: удари по Кам’янському, Сумах, Миколаєву, Києву та Борисполю
Нічна атака РФ: удари по Кам’янському, Сумах, Миколаєву, Києву та Борисполю
Нічна атака РФ: удари по Кам’янському, Сумах, Миколаєву, Києву та Борисполю
Нічна атака РФ: удари по Кам’янському, Сумах, Миколаєву, Києву та Борисполю
Нічна атака РФ: удари по Кам’янському, Сумах, Миколаєву, Києву та Борисполю
Нічна атака РФ: удари по Кам’янському, Сумах, Миколаєву, Києву та Борисполю
Нічна атака РФ: удари по Кам’янському, Сумах, Миколаєву, Києву та Борисполю
Нічна атака РФ: удари по Кам’янському, Сумах, Миколаєву, Києву та Борисполю

Україна скоригує операцію щодо повітряного простору РФ

Президент повідомив, що Україна зафіксувала дії Росії та планує відповідь.

"Ми зафіксували цей російський крок і на наступному тижні відповідно скорегуємо нашу операцію щодо російського повітряного простору, який став небезпечним через присутність дронів і ракет у небі", - заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що Україна не має наміру створювати загрози дипломатичним зусиллям.

"Звісно, з нашої сторони жодних загроз дипломатії немає і не буде", - підкреслив президент.

"Україна зацікавлена в наближенні миру. Росія відповідатиме за те, що вона робить", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (26878) обстріл (36539)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+12
НІ КРЕТИН!!!!!!!!!

Це просто те що вони роблять уже 400 років - знищують нас. І коли ТИ ВИРОДОК ржав з Голодомору - вони знищували нас і під час голодомору і під час розтрілів Кобзарів і в кінці 80х коли вбили Стуса - ЗАВЖДИ

І твої "заглянуть в глаза" відведення і розмінування просто полегшили їм їх задачу
показати весь коментар
05.09.2026 12:40 Відповісти
+6
Та пропади ти пропадом, падло.
показати весь коментар
05.09.2026 13:06 Відповісти
+5
Він вже нічого не вирішує, тупо скиглить у відосиках, імпотентне
показати весь коментар
05.09.2026 12:46 Відповісти

Завантаження...

 
 