Хмара и Рютте обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн"

Министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

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Подготовка к "Рамштайну"

"Поддержка партнеров в сфере ПВО и дополнительное финансирование обороны - ключевые приоритеты для Украины.

Основное внимание уделяется подготовке к эффективному заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится в ближайшие дни", — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны обсудили первоочередные потребности Украины. Прежде всего — поставки средств противовоздушной обороны и дополнительное финансирование для Сил обороны.

Хмара подчеркнул, что важно обеспечить консолидированную поддержку партнеров по этим направлениям.

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Помощь Украине

Кроме того, министр поблагодарил НАТО и лично генерального секретаря Рютте за эффективную помощь Украине. В частности, за программу PURL, которая помогает обеспечивать поставки критически важного вооружения.

Украина рассчитывает на дальнейшее единство партнеров и быстрые решения, необходимые для защиты жизней и укрепления фронта.

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