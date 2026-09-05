Хмара и Рютте обсудили подготовку к заседанию в формате "Рамштайн"
Министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Подготовка к "Рамштайну"
"Поддержка партнеров в сфере ПВО и дополнительное финансирование обороны - ключевые приоритеты для Украины.
Основное внимание уделяется подготовке к эффективному заседанию в формате "Рамштайн", которое состоится в ближайшие дни", — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны обсудили первоочередные потребности Украины. Прежде всего — поставки средств противовоздушной обороны и дополнительное финансирование для Сил обороны.
Хмара подчеркнул, что важно обеспечить консолидированную поддержку партнеров по этим направлениям.
Помощь Украине
Кроме того, министр поблагодарил НАТО и лично генерального секретаря Рютте за эффективную помощь Украине. В частности, за программу PURL, которая помогает обеспечивать поставки критически важного вооружения.
Украина рассчитывает на дальнейшее единство партнеров и быстрые решения, необходимые для защиты жизней и укрепления фронта.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль