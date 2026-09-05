Укрепление ПВО, подготовка к "Рамштайну" и развитие совместного ОПК: Хмара провел беседу с Писториусом
Министр обороны Украины Евгений Хмара провел телефонный разговор с министром обороны Германии Борисом Писториусом.
Об этом сообщили в Минобороны, передает Цензор.НЕТ.
Украина разрабатывает план обороны
Как отмечается, Хмара проинформировал Писториуса об усилении Россией воздушного террора. Ключевые угрозы сейчас — реактивные беспилотники и баллистические ракеты.
"Украина разрабатывает собственный план обороны и уже реализует асимметричные действия, которые дают результат. В то же время максимально быстрое усиление защиты от российских ударов остается приоритетом", — говорится в сообщении.
Оборонные потребности
Отдельно министры обсудили финансирование оборонных нужд. Министерство обороны проводит аудит ресурсов и человеческого капитала в Силах обороны. Однако финансовая поддержка партнеров остается критически важной для устойчивости Украины.
Также внимание было сосредоточено на подготовке к заседанию в формате "Рамштайн" на следующей неделе.
"Еще один приоритет — развитие совместной оборонной промышленности. Акцент делается на увеличении производства украинских решений и более тесном сотрудничестве между ОПК Украины и Германии", — добавили в Минобороны.
Хмара поблагодарил за чрезвычайно важную поддержку и лидерство Германии в работе с другими партнерами.
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