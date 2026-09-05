Посилення ППО, підготовка до "Рамштайну" та розвиток спільного ОПК: Хмара провів розмову з Пісторіусом

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову з Міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Україна формує план оборони

Як зазначається, Хмара поінформував Пусторіуса про посилення Росією повітряного терору. Ключові загрози зараз - реактивні безпілотники та балістичні ракети.

"Україна формує власний план оборони та вже реалізує асиметричні дії, які дають результат. Водночас максимально швидке посилення захисту від російських ударів залишається пріоритетом", - йдеться в повідомленні.

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Оборонні потреби

Окремо міністри обговорили фінансування оборонних потреб. Міністерство оборони проводить аудит ресурсів і людського капіталу в Силах оборони. Однак фінансова підтримка партнерів залишається критично важливою для стійкості України.

Також сфокусувалися на підготовці до засідання у форматі "Рамштайн" наступного тижня.

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"Ще один пріоритет - розвиток спільної оборонної промисловості. Фокус на збільшенні виробництва українських рішень і тіснішій співпраці між ОПК України та Німеччини", - додали в Міноборони.

Хмара подякував за надзвичайно важливу підтримку та лідерство Німеччини у роботі з іншими партнерами.

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