Хмара і Рютте обговорили підготовку до засідання у форматі "Рамштайн"

Міністр оборони України Євгеній Хмара провів телефонну розмову із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Про це повідомили в Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

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Підготовка до "Рамштайну"

"Підтримка партнерів у сфері ППО та додаткове фінансування оборони - ключові пріоритети для України.

Головний фокус - підготовка до ефективного засідання у форматі "Рамштайн", яке відбудеться найближчими днями", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що сторони обговорили першочергові потреби України. Передусім - постачання засобів протиповітряної оборони та додаткове фінансування для Сил оборони.

Хмара наголосив, що важливо забезпечити консолідовану підтримку партнерів за цими напрямами.

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Допомога Україні

Також міністр подякував НАТО та особисто Генеральному секретарю Рютте за ефективну допомогу Україні. Зокрема, за програму PURL, яка допомагає забезпечувати постачання критично важливого озброєння.

Україна розраховує на подальшу єдність партнерів і швидкі рішення, необхідні для захисту життів та посилення фронту.

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