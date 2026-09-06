На фронте за сутки произошло 245 боев: наиболее ожесточенные бои велись на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

Всего за прошедшие сутки, 5 сентября 2026 года, на фронте было зафиксировано 245 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Обстрелы

Вчера противник нанес 87 авиаударов, в ходе которых сбросил 288 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики задействовали 8340 дронов-камикадзе и осуществили 2389 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 32 из которых - с применением реактивных систем залпового огня.

Обстрелам со стороны врага, в частности, подверглись населенные пункты Бачевск, Безсаловка, Коренок, Уланово, Искрисковщина, Малушино, Нескучное, Рогозное, Атинское, Волфино, Новая Сечь, Толстодубово, Малая Слободка, Эсмань, Стариково, Яструбщина в Сумской области; Леоновка и Логи в Черниговской области. Вольная Слобода подверглась авиаудару.

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Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по трем районам сосредоточения живой силы противника, трем пунктам управления БПЛА, одному важному объекту и двум пунктам управления оккупантов.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1390 человек. Также были уничтожены три танка, пять боевых бронированных машин, 33 артиллерийские системы, три реактивные системы залпового огня, одно средство ПВО, пять наземных робототехнических комплексов, 1435 беспилотных летательных аппаратов, 392 единицы автомобильной техники противника.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки зафиксировано пять штурмовых действий противника. Агрессор совершил 40 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе один с применением РСЗО. Нанес два авиационных удара с применением пяти КАБ.

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Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили девять атак противника. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Козача Лопань, Прилипка, Лиман, Избицкое, Захаровка, Купино, Малая Волчья, Водяное и Хатное.

На Купянском направлении враг девять раз пытался укрепить свои позиции, проводя штурмовые действия в сторону Радьковки, Купянска-Узлового, Кившаровки, Боровской Андреевки и Новоосиново.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, попытки вклиниться в нашу оборону были отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты десять раз атаковали в сторону населенных пунктов Новоселовка, Дружелюбовка и Лиман.

На Славянском направлении противник совершил две штурмовые операции в районе населенного пункта Рай-Александровка и в сторону Озерного.

На Краматорском направлении российские захватчики проводили две наступательные операции в сторону Юрковки и Федоровки.

Также отмечается, что на Константиновском направлении зафиксировано 17 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах населенных пунктов Константиновка и в направлении Кондратовки, Павловки, Торецкого, Софиевки, Новопавловки и Новоселовки.

"Сорок три атаки совершил враг на Покровском направлении. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Дорожное, Никаноровка, Белицкое, Новый Донбасс, Доброполье, Водяное, Шевченко, Черниговка, Матяшево, Сергеевка, Васильковка, Удачное, Надежда и Новопавловка", - говорится в сообщении.

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Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб:

На Александровском направлении враг дважды проводил штурмовые действия в сторону Тернового и Зеленого Гая.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пять раз атаковали позиции наших защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Верхняя Терса, Чаривное и Горькое.

На Ореховском направлении наши защитники остановили попытку противника продвинуться вперед в районе Павловки.

На Приднепровском направлении враг не пытался укрепить свои позиции.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.