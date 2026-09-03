В Генштабе РФ тайно моделируют войны против Украины, НАТО и Японии

При российском Генштабе действует засекреченный Центр военных игр, где с помощью специальных компьютерных систем моделируются войны против Украины, стран НАТО и государств Азии. В отдельных сценариях Россия перебрасывает ракетные комплексы с ядерным потенциалом в Калининград, а Балтийский флот атакует цели в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на расследование центра "Досье", секретное подразделение расположено на одном из подземных этажей Военной академии Генштаба РФ.

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Тысячи участников и сценарии от Путина

По данным расследователей, в стратегических военных играх могут участвовать тысячи людей. В частности, российские военные отрабатывают планы, предложенные министром обороны, начальником Генштаба и Владимиром Путиным.

Компьютеры центра объединены в закрытую локальную сеть. Генералы и офицеры могут моделировать боевые действия против искусственного интеллекта или проводить командные противостояния.

Для этого используется система "Спектр", которая позволяет воспроизводить различные типы конфликтов с привлечением сухопутных войск, флота, авиации и космических сил.

Основным поставщиком киберсистем для центра, по данным "Досье", является российская IT-компания "Русбитех", известная разработкой операционной системы Astra Linux.

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Моделировали удары по Европе и войну с НАТО

Расследователи установили, что в центре отрабатывали сценарии конфликта России с государствами НАТО.

По одному из них РФ перебрасывает в Калининградскую область ракетные комплексы, способные нести ядерное оружие, а российский Балтийский флот атакует цели на территории Европы.

В 2018 году российские военные провели масштабные учения, в ходе которых моделировали столкновения РФ со странами НАТО, а на восточном направлении - с Японией и Южной Кореей.

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После провала вторжения моделировали войну против Украины

Отдельные военные игры касались непосредственно Украины. В апреле 2022 года, вскоре после провала первоначальных планов российского вторжения, в секретном центре провели две игры подряд с участием виртуальных армий России и Украины.

По мнению авторов расследования, таким образом российский Генштаб пытался проанализировать и исправить ошибки, допущенные армией РФ в первые месяцы полномасштабной войны.

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