У Генштабі РФ таємно моделюють війни проти України, НАТО та Японії

При російському Генштабі діє засекречений Центр військових ігор, де за допомогою спеціальних комп'ютерних систем моделюють війни проти України, країн НАТО та держав Азії. В окремих сценаріях Росія перекидає ракетні комплекси з ядерним потенціалом до Калінінграда, а Балтійський флот атакує цілі в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на розслідування центру "Досье", секретний підрозділ розташований на одному з підземних поверхів Військової академії Генштабу РФ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Тисячі учасників і сценарії від Путіна

За даними розслідувачів, у стратегічних військових іграх можуть брати участь тисячі людей. Зокрема, російські військові відпрацьовують плани, запропоновані міністром оборони, начальником Генштабу та Володимиром Путіним.

Комп'ютери центру об'єднані в закриту локальну мережу. Генерали й офіцери можуть моделювати бойові дії проти штучного інтелекту або проводити командні протистояння.

Для цього використовується система "Спектр", яка дозволяє відтворювати різні типи конфліктів із залученням сухопутних військ, флоту, авіації та космічних сил.

Основним постачальником кіберсистем для центру, за даними "Досье", є російська IT-компанія "Русбітех", відома розробкою операційної системи Astra Linux.

Також читайте: Росія оголосила ядерні навчання: застосують майже 8 тис. одиниць озброєння

Моделювали удари по Європі та війну з НАТО

Розслідувачі встановили, що в центрі відпрацьовували сценарії конфлікту Росії з державами НАТО.

За одним із них РФ перекидає до Калінінградської області ракетні комплекси, здатні нести ядерну зброю, а російський Балтійський флот атакує цілі на території Європи.

У 2018 році російські військові провели масштабну гру, під час якої моделювали зіткнення РФ із країнами НАТО, а на східному напрямку – з Японією та Південною Кореєю.

Читайте також: Росія системно навчається воювати краще та передає досвід Китаю, Ірану і КНДР, - Залужний

Після провалу вторгнення моделювали війну проти України

Окремі військові ігри стосувалися безпосередньо України. У квітні 2022 року, невдовзі після провалу початкових планів російського вторгнення, у секретному центрі провели дві гри поспіль за участю віртуальних армій Росії та України.

На думку авторів розслідування, таким чином російський Генштаб намагався проаналізувати та виправити помилки, яких армія РФ припустилася в перші місяці повномасштабної війни.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Кремль заявив, що ядерні навчання в Білорусі – це сигнал для НАТО