"Фантомы" за 6 дней зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима в Киеве и области, - глава МВД

За первые шесть дней работы три специальных патрульных автомобиля "Фантом", действующих в Киеве и Киевской области, автоматически зафиксировали 7012 нарушений скоростного режима.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Telegram-канале министра внутренних дел Украины Ивана Выговского.

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"Фантомы" зафиксировали тысячи нарушений

По словам Выговского, среди зафиксированных нарушений были случаи превышения скорости на 50 и более км/ч.

Министр подчеркнул, что возвращение "Фантомов" на украинские дороги было необходимо для усиления превентивной работы и сокращения количества нарушений скоростного режима.

Выговский отметил, что именно превышение скорости является основной причиной трагических ДТП, в которых люди получают травмы или гибнут.

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За первые шесть дней экипажи патрульной полиции также остановили 55 водителей. Они проехали на красный свет, пересекли двойную сплошную линию, выехали на встречную полосу или создали аварийную ситуацию.

"Возвращение на дороги Украины "Фантомов" — это был необходимый шаг для усиления превентивной работы и сокращения количества нарушений скоростного режима", — подчеркнул министр.

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МВД планирует увеличить количество "Фантомов"

Запуск специальных патрульных автомобилей является одним из элементов комплекса мер, которые МВД планирует ввести для повышения безопасности на дорогах.

В ведомстве рассматривают возможность увеличения количества таких автомобилей. Также "Фантомы" могут появиться в других регионах Украины.

МВД рассчитывает на поддержку народных депутатов в отношении законодательных инициатив. Они должны усилить ответственность за систематические нарушения правил дорожного движения.