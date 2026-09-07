Украина только в 2024 году потеряла $1,2 млрд из-за мошенничества и ненадлежащего управления в сфере оборонных закупок, - NYT

Только в 2024 году Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов из-за мошенничества, растрат и ненадлежащего управления в сфере оборонных закупок.

Об этом говорится в материале The New York Times "В Украине мошенничество и растраты вознаграждаются новыми контрактами на поставку оружия", передает Цензор.НЕТ.

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Скандал с Павлоградским химзаводом

В частности, в статье упоминается о поставках украинской армии тысяч бракованных минометных снарядов Павлоградским химическим заводом.

"В 2024 году, когда российские солдаты штурмовали окопы на востоке Украины, украинские артиллеристы открыли огонь. Однако снаряды вместо того, чтобы взрываться рядом с вражескими войсками, либо вылетали из пусковых труб, либо падали с тихим глухим звуком, поднимая лишь клубы пыли. Как выяснилось, украинский оружейный завод поставлял военным тысячи бракованных минометных мин", - пишет издание.

Директора предприятия Леонида Шимана впоследствии арестовали и обвинили в коррупции.

Но даже когда чиновники заметили поступление бракованного вооружения, как свидетельствуют правительственные проверки, полученные NYT, Агентство оборонных закупок Украины продолжало заключать новые контракты с заводом Шимана.

Согласно правительственным аудиторским отчетам и судебным документам, полученным изданием, 7 из 10 крупнейших военных подрядчиков Украины получили новые заказы, несмотря на открытые уголовные дела по фактам мошенничества, невыполнения ранее заключенных соглашений или аресты руководителей за коррупцию.

NYT отмечает, что Шиман находился под следствием антикоррупционных органов, в частности по обвинениям в растрате и мошенничестве, когда выиграл свой первый контракт на поставку минометов. Правительство заключило соглашение на 280 миллионов долларов в то время, когда он находился под залогом по делу о коррупции.

Аудиторы отметили, что сначала Павлоградский химический завод сообщил об отсутствии мощностей для выполнения заказа, но впоследствии без объяснений изменил данные о своих производственных возможностях.

Правительственные аудиторы не обнаружили никаких доказательств того, что кто-либо пытался проверить, способен ли завод выполнить этот заказ.

Когда начали поступать бракованные минометы, аудиторы отметили, что Агентство оборонных закупок "не сделало надлежащих выводов". Вместо этого оно предоставило заводу еще больше заказов, в частности контракт на поставку почти всех 122-миллиметровых артиллерийских снарядов для военных в 2025 году.

В августе Шимана приговорили к пяти годам лишения свободы за организацию схемы продажи взрывчатки по завышенным ценам.

"Конфиденциальные проверки, проведенные Государственной аудиторской службой и внутренним аудиторским подразделением Минобороны, выявили систему военных закупок, страдающую от неэффективного управления. Как свидетельствуют документы, тревожные сигналы остаются без внимания, а за завышение цен или невыполнение обязательств редко следуют хоть какие-то последствия", — говорится в статье.

Аудиторы выявили 18 компаний, заключивших соглашения, несмотря на невыполнение предыдущих договоренностей. Шесть из этих компаний не выполнили ни одного контракта.

Внутренние правительственные проверки показали, что только в 2024 году Украина потеряла около 1,2 миллиарда долларов из-за мошенничества, растрат и неэффективного управления в сфере оборонных закупок.

В частности, как установили аудиторы, около 126 миллионов долларов было потеряно из-за игнорирования более выгодных предложений и переплаты за оружие.

В одном из случаев компании до сих пор ведут судебную тяжбу по поводу судьбы как минимум 100 миллионов долларов предоплаты по срывшемуся соглашению.

Отмечается, что проверки Государственной аудиторской службы и внутреннего аудиторского подразделения Министерства обороны охватывают 2024 и 2025 годы.

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Самый дорогой посредник для турецких ракет

Также в статье рассказывается о том, как Агентство оборонных закупок выбрало самое дорогое из трех предложений на поставку произведенных в Турции артиллерийских ракет. Тендер на сотни миллионов долларов на приобретение ракет для реактивной артиллерии АОЗ объявило в 2024 году.

Откликнулись три компании. Одна заявила, что может поставить ракеты по цене, эквивалентной примерно 4200 долларам за штуку. Вторая запросила 4600 долларов. Третья назвала цену в 5100 долларов.

Отмечается, что все ракеты были идентичными - изготовленными на одном и том же заводе, одной и той же компанией в Турции. Разница заключалась лишь в цене.

Турецкий производитель Arca Defense предложил самую низкую цену, что указывало на возможность продажи напрямую с завода.

Однако контракт достался тому, кто предложил самую высокую цену - дочерней компании Czechoslovak Group, крупного чешского холдинга.

"Вместо прямой закупки правительство решило заплатить чешской компании за посредничество. Аудиторы не нашли "никаких оснований для принятия такого решения". Предварительные проверки предостерегали от закупок через посредников, но правительство не прислушалось к этому совету", - пишет NYT.

Издание подсчитало, что это решение увеличило расходы Украины на ракеты примерно на 130 миллионов долларов.

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"Спецтехноэкспорт" стал крупнейшим должником перед АОЗ

В 2024 году Агентство оборонных закупок намеревалось приобрести ракеты советского образца у сербского производителя. Из-за пророссийской политики Сербии Украина полагалась на цепочку посредников для получения ракет.

Правительство заключило контракт с украинской государственной компанией по поставке оружия - "Спецтехноэкспортом". По данным аудиторов, эта компания имела историю невыполнения контрактов, а ее руководителей подозревали в хищении и отмывании средств.

Антикоррупционные органы также публично объявили, что расследуют возможное хищение средств и отмывание денег бывшими руководителями компании.

Аудиторы также отметили, что у "Спецтехноэкспорта" не было сербской экспортной лицензии на ракеты. По данным аудиторов, вместо лицензии компания предоставила "гарантийное письмо" от военной разведки Украины. Аудиторы отметили, что такое привилегированное положение не имело никакого юридического обоснования и предоставлялось несмотря на историю невыполнения обязательств этой компанией.

После чего "Спецтехноэкспорт" заключил субподрядный договор с американской оружейной компанией Regulus Global.

Этот контракт был одним из нескольких, заключенных между Regulus Global и "Спецтехноэкспортом" на общую сумму 1,7 миллиарда долларов. Фирма Regulus Global под руководством бывшего биржевого брокера Merrill Lynch Уильяма Сомериндайка-младшего уже имела опыт поставок оружия украинской армии, говорится в статье.

Однако сделка по поставке ракет начала рушиться.

Сомериндайк заявил, что тогдашний министр обороны Рустем Умеров стремился устранить посредников из бизнеса по производству оружия. Он попросил компанию Regulus взаимодействовать напрямую с государственным закупочным агентством, фактически исключив из процесса "Спецтехноэкспорт".

В итоге сделка сорвалась, и к началу 2025 года "Спецтехноэкспорт" стал крупнейшим должником перед закупочным агентством, имея больше невыполненных контрактов, чем любой другой поставщик, выяснили аудиторы.

В результате правительство Украины подало в суд на "Спецтехноэкспорт" с требованием уплаты пени за просроченные штрафы и проценты. В ответ "Спецтехноэкспорт" выдвинул финансовые требования к Regulus.

Сомериндайк заявил, что его компания не совершала никаких нарушений и просто "оказалась между двух огней" во время реорганизации системы оборонных закупок в Украине.

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