В Сочи снова горит нефтебаза, пострадавшая во время атаки 4 сентября. ФОТОрепортаж

В российском Сочи вновь взорвалась нефтебаза, пострадавшая в результате атаки 4 сентября.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские и мониторинговые Telegram-каналы.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По их данным, после первого удара объект тлел в течение дня, а впоследствии на его территории возник сильный пожар.

Из-за масштабного возгорания и сильного задымления местных жителей призывают плотно закрыть окна.

В сети появились кадры, на которых виден густой черный дым, поднявшийся над городом. Местные жители опасаются, что из-за пожара в воздух могли попасть продукты сгорания нефтепродуктов, а при определенных погодных условиях в регионе могут выпасть загрязненные осадки. В то же время информации о том, что в Сочи уже зафиксировали так называемый "нефтяной дождь", пока нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Пострадали Рязанский НПЗ, аэродром и три объекта ПВО в РФ, - Генштаб