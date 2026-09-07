В Сочи снова горит нефтебаза, пострадавшая во время атаки 4 сентября. ФОТОрепортаж
В российском Сочи вновь взорвалась нефтебаза, пострадавшая в результате атаки 4 сентября.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские и мониторинговые Telegram-каналы.
По их данным, после первого удара объект тлел в течение дня, а впоследствии на его территории возник сильный пожар.
Из-за масштабного возгорания и сильного задымления местных жителей призывают плотно закрыть окна.
В сети появились кадры, на которых виден густой черный дым, поднявшийся над городом. Местные жители опасаются, что из-за пожара в воздух могли попасть продукты сгорания нефтепродуктов, а при определенных погодных условиях в регионе могут выпасть загрязненные осадки. В то же время информации о том, что в Сочи уже зафиксировали так называемый "нефтяной дождь", пока нет.
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