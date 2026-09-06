Поражены Рязанский НПЗ, аэродром и три объекта ПВО в РФ, - Генштаб
В ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду объектов противника.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
Удар по НПЗ в Рязани
Так, был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани Рязанской области РФ.
Зафиксирован пожар на территории предприятия. НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.
Поражение в Ростовской области
- Кроме того, в Ростовской области РФ поражен аэродром "Ростов-на-Дону". В районе объекта зафиксирован пожар.
- Кроме того, в Ростовской области наши военные поразили радиолокационную станцию "Подлет" и две ЗРГК "Панцирь-С1".
В Генштабе добавили, что степень нанесенного ущерба уточняется.
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