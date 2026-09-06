Поражены Рязанский НПЗ, аэродром и три объекта ПВО в РФ, - Генштаб

В ночь на 6 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду объектов противника.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

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Удар по НПЗ в Рязани

Так, был поражен нефтеперерабатывающий завод в Рязани Рязанской области РФ.

Зафиксирован пожар на территории предприятия. НПЗ задействован в обеспечении вооруженных сил российского агрессора.

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Поражение в Ростовской области

Кроме того, в Ростовской области РФ поражен аэродром "Ростов-на-Дону". В районе объекта зафиксирован пожар.

Кроме того, в Ростовской области наши военные поразили радиолокационную станцию "Подлет" и две ЗРГК "Панцирь-С1".

В Генштабе добавили, что степень нанесенного ущерба уточняется.

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