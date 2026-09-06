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Новини Атака БпЛА на НПЗ РФ Удари по РФ
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Уражено Рязанський НПЗ, аеродром та три об’єкти ППО в РФ, - Генштаб

Атака на НПЗ в Рязані

У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів противника.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

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Удар по НПЗ у Рязані 

Так, уражено нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області РФ.

Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.

Також дивіться: Дрони атакували Рязань: спалахнула пожежа на НПЗ, - ЗМІ. ВІДЕО+ФОТО

Ураження в Ростовській області

  • Також, у Ростовській області РФ уражено аеродром "Ростов-на-Дону". В районі об'єкта зафіксовано пожежу.
  • Окрім того, у Ростовській області наші воїни уразили радіолокаційну станцію "Подльот" та два ЗРГК "Панцир-С1".

У Генштабі додали, що ступінь завданих збитків уточнюється.

Також читайте: У РФ зупинили роботу два великі підприємства нафтопереробки після ударів, - Генштаб

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НПЗ (817) ППО (4442) Рязань (33) Ростовська область РФ (33)
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