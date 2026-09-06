Уражено Рязанський НПЗ, аеродром та три об’єкти ППО в РФ, - Генштаб
У ніч на 6 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку об'єктів противника.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
Удар по НПЗ у Рязані
Так, уражено нафтопереробний завод у Рязані Рязанської області РФ.
Зафіксовано пожежу на території підприємства. НПЗ задіяний у забезпеченні збройних сил російського агресора.
Ураження в Ростовській області
- Також, у Ростовській області РФ уражено аеродром "Ростов-на-Дону". В районі об'єкта зафіксовано пожежу.
- Окрім того, у Ростовській області наші воїни уразили радіолокаційну станцію "Подльот" та два ЗРГК "Панцир-С1".
У Генштабі додали, що ступінь завданих збитків уточнюється.
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