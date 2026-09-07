У Сочі знову горить нафтобаза, уражена під час атаки 4 вересня. ВIДЕО
У російському Сочі знову спалахнула нафтобаза, яка зазнала ураження під час атаки 4 вересня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють російські та моніторингові телеграм-канали.
За їх даними, після першого удару об’єкт протягом дня тлів, а згодом на його території виникла сильна пожежа.
Через масштабне загоряння та сильне задимлення місцевих жителів закликають щільно зачинити вікна.
У мережі з'явилися кадри, на яких видно густий чорний дим, що піднявся над містом. Місцеві жителі побоюються, що через пожежу в повітря могли потрапити продукти горіння нафтопродуктів, а за певних погодних умов у регіоні можуть випасти забруднені опади. Водночас інформації про те, що в Сочі вже зафіксували так званий "нафтовий дощ", наразі немає.
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